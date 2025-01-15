Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья объяснили, почему птиц нельзя кормить хлебом

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона предупредили: кормление птиц хлебом может нанести вред крылатым обитателям парков и улиц.
По словам экспертов, хлебобулочные изделия не содержат в себе необходимые микроэлементы для поддержания здоровья.
Кроме того, хлеб может вызвать дисбактериоз и расстройства желудка. К тому же, когда продукт попадает в организм птицы, у неё начинается брожение и создаётся благоприятная среда для размножения паразитов и вредных бактерий.
Вместо хлеба рекомендуется использовать специальный корм, который можно найти в автоматах в скверах и на улицах. Однако специалисты советуют не кормить птиц слишком часто, чтобы не нарушать их природный инстинкт и не создавать зависимости от человека.
Также стоит помнить, что оставшаяся пища может загрязнять водоемы и ухудшать экологическую обстановку.
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Кроме того, хлеб может вызвать дисбактериоз и расстройства желудка. К тому же, когда продукт попадает в организм птицы, у неё начинается брожение и создаётся благоприятная среда для размножения паразитов и вредных бактерий.
Вместо хлеба рекомендуется использовать специальный корм, который можно найти в автоматах в скверах и на улицах. Однако специалисты советуют не кормить птиц слишком часто, чтобы не нарушать их природный инстинкт и не создавать зависимости от человека.
Также стоит помнить, что оставшаяся пища может загрязнять водоемы и ухудшать экологическую обстановку.
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Дайана Хусинова