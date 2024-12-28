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Оперштаб: в Анапе спасли 1471 птицу, пострадавшую от мазута при ЧП с танкерами

Фото: iStock/zizar2002

Фото: iStock/zizar2002

Ветеринары и волонтёры в Анапе оказали помощь около 1,5 тысячи птиц, пострадавших от загрязнения мазутом в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом пишет РИА Новости.
По информации оперштаба Кубани, на сегодняшний день спасены 1471 птица, из которых 1241 уже направлена на реабилитацию. Пернатых принимают Центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье» в Темрюкском районе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма. Эвакуированы 27 моряков, один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море вытекло около 40%. В Анапе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы экологической катастрофы. Спасатели и волонтеры работают над очищением побережья от мазута.



Подробнее о том, как быстро морская экосистема сможет восстановиться после загрязнения мазутом, и какую информацию должны учитывать туристы о безопасности при посещении пляжей, — в материале «Радио 1».

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#зоо птица
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#крушение
В Котласе Архангельской области в ванной нашли тела малолетних брата и сестры
28 декабря 2024, 15:12

Фото: istockphoto/izzzy71

В городе Котлас Архангельской области в квартире обнаружены мёртвыми двое малолетних детей. Тела брата и сестры находились в ванной комнате.
Прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает телеграм-канал регионального надзорного ведомства. Семья состояла на учёте в органах опеки как социально неблагополучная. Правоохранители выясняют причины трагедии, а также эффективность работы органов профилактики.

Тела детей были обнаружены 28 декабря в квартире по месту их проживания. Девочке было три года, а мальчику — полтора. Семья полная, но неблагополучная. Матери погибших детей 29 лет, отцу — 33 года. Будет дана оценка работы органов, взаимодействовавших с данной семьёй, находящейся в социально опасном положении.

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#семья
#прокуратура
#тела
#дети
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Пьяный глава посёлка в ХМАО оказал сопротивление при задержании после стрельбы
28 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/IndiaUniform

Глава администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Перед задержанием он открыл огонь по полицейским, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, после стрельбы по дому 15-летнего ухажёра своей дочери, которого там в итоге не оказалось, Грубцов пошёл бродить по посёлку с нарезным карабином «Тигр». Его заметил участковый и попытался остановить. Однако чиновник открыл по нему огонь, потом он попытался скрыться в доме знакомого, откуда открыл огонь по прибывшим полицейским. В итоге его задержали живым.

Его ждет суд сразу по трем статьям. В общей сложности ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.

Под действием алкоголя он пришел к дому парня дочери и начал стрелять по дверям, окнам и стенам.

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На трассе Чуйский тракт в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей
28 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Maren Winter

28 декабря в Бийском районе Алтайского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На трассе Чуйский тракт столкнулись сразу 29 легковых и грузовых автомобилей.
Масштабная авария произошла неподалёку от населённого пункта Заря, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. По предварительной информации, пострадавших нет. Несколько машин среди участвовавших в столкновении — большегрузные фуры. На трассе образовался серьёзный затор. Организовано реверсивное движение.

Как сообщили в дорожной службе, водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva в условиях плохой видимости не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей машиной. Автомобили, ехавшие сзади, налетели на него и стали собираться в «гармошку». На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, пытаясь растащить машины и ликвидировать последствия ДТП. Организованы пункты питания и обогрева для водителей.

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Жительница Курска пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников
28 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/PamWalker68

В Курске задержали женщину, которая по указанию мошенников пыталась поджечь МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Курской области.
Отмечается, что 70-летняя жительница Курска с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла входную дверь в МФЦ. Все происходящее она снимала на видео.

Правоохранители оперативно задержали женщину и возбудили в отношении неё уголовное дело по статье о террористическом акте. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В УМВД уточнили, что поджог вовремя заметили сотрудники, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал.

В ходе допроса женщина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства. Они заявили, что в МФЦ якобы находились преступники, которые пытались оформить кредит на женщину и украсть у неё более миллиона рублей. Также аферисты заставили пенсионерку обналичить кредитную карту на сумму около 200 тысяч рублей. Деньги мошенникам она передать не успела.

Мошенники уверяли, что после совершения поджога на помощь к женщине на вертолёте прилетит спецназ, который высадится и задержит запертых в МФЦ злоумышленников. Когда пенсионерка попыталась отказаться от сотрудничества, ей пригрозили обвинением в соучастии в преступлении.

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На дорогах Подмосковья сбили косулю и лося
28 декабря 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Косуля и лось погибли под колёсами автомобилей в Московской области в последнюю рабочую неделю уходящего года, столкновения произошли на дорогах Серпухов — Протвино и Каданок — Двойни в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Водители и пассажиры автомобилей, совершивших столкновения с животными, не пострадали. Виновным в аварии предстоит выплатить крупные штрафы: 40 тысяч рублей за сбитую косулю и 80 тысяч рублей за лося», — отмечается в сообщении.
В областном Комлесхозе подчеркнули, что обычные места выхода диких животных на дороги хорошо известны и отмечены специальными знаками — белыми треугольниками с изображением оленя и красной окантовкой.
Игнорировать эти знаки нельзя: водитель обязан снизить скорость, чтобы суметь вовремя объехать или пропустить появившееся на проезжей части животное.

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#московская область
#подмосковье
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В Крыму после разлива мазута введён режим ЧС регионального характера
28 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto/Narai Chal

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введён в Керчи и Ленинском районе Крыма. Причина — разлив мазута в Чёрном море после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе.
Соответствующий указ, подписанный главой республики Сергеем Аксёновым, опубликован на официальном сайте областного правительства. Границами зоны техногенной ЧС определены Керчь и Ленинский район.

Главам указанных муниципалитетов предписано обеспечить мониторинг прибрежной зоны в круглосуточном режиме, создать необходимый резерв материальных и технических средств для сбора нефтепродуктов, а также принять меры по обеспечению безопасности населения и территорий.

Управлению МЧС Крыма поручено сформировать специальные группы, подготовить технику, снаряжение и оборудование для ликвидации последствий ЧС. Республиканскому министерству экологии надлежит провести мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.

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#мчс
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#мониторинг
#крым
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В Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского
28 декабря 2024, 14:23

Фото: iStock/Motortion

В Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского (Мурад Амоян). У него обнаружили поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды, пишет Shot.
По данным издания, лидера ОПГ Амояна объявили в федеральный розыск год назад. Его нашли в Крыму, где члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почётного дружинника Крыма, а также удостоверение ветерана боевых действий. С этими документами он забирал у чиновников и бизнесменов гуманитарную помощь для новых регионов.

Кроме того, Мраза покрывал его близкий друг депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян.

Амояна задерживали еще в 2020 году. Тогда он сбежал в Россию из Армении, где его объявили в розыск за похищение людей. В России ОПГ Амояна экстрадировали в Армению. Но в 2023 году он смог незаконно вернутся в РФ.

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В рабство или на органы: молодой отец из Оренбурга хотел продать своего малолетнего сына, пока его мать находилась в тюрьме
28 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

В Оренбурге задержали 21-летнего молодого человека. В отношении его завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Выяснилась, что парень собирался продать своего 1,5-годовалого сына. Мать малыша тогда была в колонии и поэтому не имела возможности помешать своему возлюбленному. Всё могло закончиться плачевно, если бы вовремя не вмешались полицейские.
Маленький Юра (имя изменено) своего отца особо и не видел. Когда он родился, Дмитрий уже не первый раз сидел в тюрьме. Отец мальчика занимался продажей украденного в сетевых магазинах. По сути это был его единственный заработок. В большинстве своём молодой человек воровал предметы бытовой химии или сыры. Партнёр по жизни Ольга помогала возлюбленному с его «бизнесом». Поэтому в 2021 году Дмитрий в иной раз предстал перед судом. С сыном молодой человек познакомился лишь три месяца назад.

Сразу после освобождения Дмитрия в колонию попала Ольга. Даже наличие маленького ребенка не дало ей никаких послаблений, поскольку муж как раз вышел на свободу — он же законный представитель Юры.

Фото: iStock/ zoka74

Сначала Дмитрий честно выполнял родительские обязанности: гулял с мальчиком, водил его в гости к родственникам, всем демонстрировал тёплую заботу о малыше.

Позже выяснилось, Дмитрий уже изначально вынашивал план избавления от сына. Малыша он считал обузой и стал аккуратно узнавать про вариант с продажей ребёнка. Молодой человек обратился к представителям серьезного криминального мира, чтобы те нашли ему покупателя. Дмитрий долго не обдумывал цену и назвал её с потолка — за малыша он запросил полтора миллиона рублей, передавала «КП-Оренбург». Он прямо говорил, что дальнейшая судьба сына его не волнует, молодой человек готов был продать ребёнка на органы или в рабство. Отца интересовали лишь деньги.

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Дмитрия задерживали в момент получения денег от «покупателя». После того, как парня арестовали, он даже не смог объяснить содеянное. 7 декабря Дмитрия заключили под стражу. Он может лишиться свободы сроком до 10 лет.

Спасенного малыша отправили в социальное учреждение. Отдавать иным близким не стали, так как семьи родственников Юры нельзя назвать благополучными. В настоящий момент прорабатывается вопрос о лишении родительских прав и Дмитрия, и Ольги. Но мать ребёнка не согласна и уверяет, что если бы она не была в колонии, то никогда бы не допустила такого, ведь очень любит малыша.

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Железная балка распорола ногу россиянке во время ДТП на Пхукете
Железная балка распорола ногу нижегородке, отдыхавшей с мужем на Пхукете
28 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Нижнего Новгорода Светлана Хорева попала в реанимацию после страшного ДТП на Пхукете. Об её супруг Евгений Хорев рассказал РИА Новости.
Отмечается, что пара ехала на мотоцикле во время отдыха на Пхукете. Перед ними следовал грузовик, перевозивший алюминиевые балки. В какой-то момент одна из них съехала и воткнулась Светлане в ногу, распоров её. Женщина потеряла много крови, но до прибытия врачей Евгений зажимал ногу выше раны, чтобы минимизировать кровотечение. В результате пострадавшую доставили в местную больницу, где провели серьёзную операцию по извлечению балки и восстановлению разорванных мышц и вен.

Перевезти Светлану в Россию пока нельзя, поэтому придется делать оставшиеся операции в Таиланде. Ей необходимо провести чистку мышечной массы и барические процедуры для насыщения тканей кислородом.

При этом усложняет ситуацию закончившаяся страховка, которая смогла покрыть только первую операцию. Теперь семья собирает средства на лечение.

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