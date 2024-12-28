Оперштаб: в Анапе спасли 1471 птицу, пострадавшую от мазута при ЧП с танкерами

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Ветеринары и волонтёры в Анапе оказали помощь около 1,5 тысячи птиц, пострадавших от загрязнения мазутом в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом пишет РИА Новости.
По информации оперштаба Кубани, на сегодняшний день спасены 1471 птица, из которых 1241 уже направлена на реабилитацию. Пернатых принимают Центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье» в Темрюкском районе.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма. Эвакуированы 27 моряков, один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море вытекло около 40%. В Анапе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы экологической катастрофы. Спасатели и волонтеры работают над очищением побережья от мазута.
Подробнее о том, как быстро морская экосистема сможет восстановиться после загрязнения мазутом, и какую информацию должны учитывать туристы о безопасности при посещении пляжей, — в материале «Радио 1».
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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма. Эвакуированы 27 моряков, один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море вытекло около 40%. В Анапе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы экологической катастрофы. Спасатели и волонтеры работают над очищением побережья от мазута.
Подробнее о том, как быстро морская экосистема сможет восстановиться после загрязнения мазутом, и какую информацию должны учитывать туристы о безопасности при посещении пляжей, — в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова