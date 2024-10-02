Работники Мосавтодора проверили новую систему мониторинга состояния искусственных объектов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора приступили к тестированию первой в России системы контроля и мониторинга состояния искусственных сооружений, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Система оптимизирует и повышает эффективность работы по обследованию и планированию ремонта мостовых сооружений и позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.
Автоматизированная система «Мосты России», разработанная группой компаний «Максима», осуществляет постоянный мониторинг, быстрый сбор и анализ информации о геодезических, динамических, деформационных и других характеристиках мостовых конструкций.
Благодаря датчикам и контрольному оборудованию эта уникальная российская разработка отслеживает состояние моста и выдаёт уведомления об отклонениях в режиме реального времени, что позволяет обнаруживать критические изменения и локализовать опасные участки на самых ранних стадиях. Учитываются погодные условия, состояние грунта и интенсивность движения транспорта.
Кроме того, система видеоаналитики предназначена для нестандартных ситуаций: обнаружения забытых вещей и посторонних людей на закрытых территориях, а также случаев вандализма и нарушений правил дорожного движения.
Система поможет оптимизировать и сделать более эффективной работу по обследованию и планированию ремонтных работ мостовых сооружений, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.
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Автоматизированная система «Мосты России», разработанная группой компаний «Максима», осуществляет постоянный мониторинг, быстрый сбор и анализ информации о геодезических, динамических, деформационных и других характеристиках мостовых конструкций.
Благодаря датчикам и контрольному оборудованию эта уникальная российская разработка отслеживает состояние моста и выдаёт уведомления об отклонениях в режиме реального времени, что позволяет обнаруживать критические изменения и локализовать опасные участки на самых ранних стадиях. Учитываются погодные условия, состояние грунта и интенсивность движения транспорта.
Кроме того, система видеоаналитики предназначена для нестандартных ситуаций: обнаружения забытых вещей и посторонних людей на закрытых территориях, а также случаев вандализма и нарушений правил дорожного движения.
Система поможет оптимизировать и сделать более эффективной работу по обследованию и планированию ремонтных работ мостовых сооружений, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.
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Дайана Хусинова