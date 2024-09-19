Специалисты из Подмосковья помогают восстановить повреждённый дом в Макеевке

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области, совместно с ППК "Единый заказчик в сфере строительства", продолжает активные работы по восстановлению многоквартирного дома, пострадавшего от военных действий в поселке Ханженково-Северный района Макеевки, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Восстановление поврежденных домов — это не только забота о сохранении жилищного фонда, но и поддержка людей, которые пострадали в результате военных действий. Мы нацелены на то, чтобы вернуть жителям комфортные условия проживания, и уделяем внимание каждому этапу процесса», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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