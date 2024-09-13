В Подольске снесли полуразрушенный трёхэтажный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО
Трёхэтажный многоквартирный жилой дом 1935 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Плещеевской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь блочного дома составляла около 3,1 тыс. квадратных метров. По итогам обследования здание признали аварийным и к концу 2023 года оттуда переселили всех жильцов. Здание, обветшавшее и к тому же сильно пострадавшее от пожара, включили с список на ликвидацию», — говорится в сообщении.А августе текущего года дом снесли, земельный участок, на котором он был расположен, очистили от строительного мусора.
Всего в округе Подольск было выявлено 317 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. На сегодняшний день снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 234 объекта. Работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов