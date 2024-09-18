В Шатуре снесли многоквартирный дом, построенный 95 лет назад

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры, построенный в 1929 году, снесли в подмосковной Шатуре, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 215 квадратных метров, расположенный по адресу: улица Советская, 24, находился в аварийном состоянии. Основные элементы строения были частично разрушены. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Летом текущего года аварийный дом, представлявший опасность для людей и портивший вид района, снесли. В настоящее время участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Шатура ещё не приняла.
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Лев Каштанов