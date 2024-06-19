Названы города, где подешевел отдых в июле

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В июле в ряде городов отдых в отелях категории «три звезды» подешевел по сравнению с июнем. Данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
По данным «Известий», больше всего в июле отдых подешевел в Новокузнецке – на 67%. В среднем одна ночь в отеле этого города обойдется в три тысячи рублей. При этом в Пятигорске также снизились цены по сравнению с июнем. Стоимость номера за сутки составит примерно пять тысяч рублей, а в Минеральных Водах – четыре тысячи рублей.
Кроме того, стоимость отдыха в июле стала ниже в Благовещенске, Великом Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Костроме и Йошкар-Оле.
При этом за границей отдых в середине лета стал дешевле в Сеуле, там ночь в трехзвездочном отеле обойдётся примерно в 10 тысяч рублей, что на 35% дешевле, чем в июне. Кроме того, практически на треть стал дешевле отдых в Стамбуле и Мадриде.
Также понизилась стоимость отдыха в Афинах, Актау, Париже, Белграде, Ереване, Тбилиси и в Дубае.
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Кроме того, стоимость отдыха в июле стала ниже в Благовещенске, Великом Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Костроме и Йошкар-Оле.
При этом за границей отдых в середине лета стал дешевле в Сеуле, там ночь в трехзвездочном отеле обойдётся примерно в 10 тысяч рублей, что на 35% дешевле, чем в июне. Кроме того, практически на треть стал дешевле отдых в Стамбуле и Мадриде.
Также понизилась стоимость отдыха в Афинах, Актау, Париже, Белграде, Ереване, Тбилиси и в Дубае.
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Элина Позднякова