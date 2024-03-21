Эксперты рассказали, сколько стоит летний отдых в Турции

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Эксперты АТОР посчитали, сколько стоят путевки на лето в Турцию, если купить их в конце марта, передает РИА Новости. Специалисты проанализировали стоимость путевок на двоих на 10 ночей в гостиницах четыре и пять звезд, работающих по системе «все включено», с заездом 11 июня.
Выяснилось, что цена номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась либо даже немного понизилась. У некоторых отелей цена увеличилась максимум на четверть в рублях, но именно так за год подорожал и евро к российской валюте. Причиной снижения цен может являться подешевевшая перевозка в Турцию, полагают туроператоры.
Также отмечается, что часть отелей продают номера на летние месяцы дешевле, чем зимой, в период раннего бронирования. Это относится к отелям, у которых акция прошла не слишком успешно. Сейчас можно найти объекты со скидками до 17% от февральских цен. Однако премиальные гостиницы стоимость отдыха только поднимают: там стандартные номера уже раскуплены.
На сегодняшний день путевки на 10 дней в Турцию с заездом в «четверку» в первой половине июня в среднем равны 140-175 тыс. руб. на двоих и 190-230 тыс. руб. — на троих.
В бюджетной «пятерке» можно отдохнуть вдвоем за 165-195 тыс. руб., а втроем — за 210-255 тыс. руб. Стоимость аналогичного отпуска в более премиальном пятизвездочном отеле составляет в среднем 235-300 тыс. руб. на двоих, и до 350 тыс. руб., если провести каникулы втроем.
Отдых в гостиницах уровня Deluxe составит от 370 до 600 тыс. руб. на двоих, а в «тяжелом люксе» — от 0,7 до 1,7 млн руб.
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Также отмечается, что часть отелей продают номера на летние месяцы дешевле, чем зимой, в период раннего бронирования. Это относится к отелям, у которых акция прошла не слишком успешно. Сейчас можно найти объекты со скидками до 17% от февральских цен. Однако премиальные гостиницы стоимость отдыха только поднимают: там стандартные номера уже раскуплены.
В бюджетной «пятерке» можно отдохнуть вдвоем за 165-195 тыс. руб., а втроем — за 210-255 тыс. руб. Стоимость аналогичного отпуска в более премиальном пятизвездочном отеле составляет в среднем 235-300 тыс. руб. на двоих, и до 350 тыс. руб., если провести каникулы втроем.
Отдых в гостиницах уровня Deluxe составит от 370 до 600 тыс. руб. на двоих, а в «тяжелом люксе» — от 0,7 до 1,7 млн руб.
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Ювелина Бернст