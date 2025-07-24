Специалисты приступили к восстановлению внешнего фасада «Крокус Сити Холла»
В подмосковном Красногорске приступили к восстановлению внешнего фасада концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на время реконструкции сгоревшая при теракте часть здания будет закрыта лесами. В настоящее время на площадке работают строительные бригады, экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа.
Неизвестно, когда восстановительные работы завершатся, а также, что в дальнейшем будет с комплексом. Ранее сообщалось, что сам концертный зал, подожжёный террористами, восстановлению не подлежит.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл в марте 2024 года. В результате действий террористов погибли 145 человек, ещё 551 пострадали. Спустя три месяца после трагедии Crocus Group заявила о планах по реконструкции объекта. Площадь здания составляет 400 тысяч квадратных метров, 10 тысяч из которых сгорели.
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