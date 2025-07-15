Стала известна судьба 16-летнего гардеробщика, выводившего людей из «Крокуса»

15 июля 2025, 16:51

RT: Подросток, который выводил людей из горящего «Крокуса», мечтает о квартире

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Семья Ислама Халилова, гардеробщика, который вывел сотню человек из горящего «Крокуса», никак не может решить жилищный вопрос. Как живет подросток после теракта, выяснил RT.





Напомним, после ЧП в «Крокусе» СМИ писали, что некие меценаты и блогеры хотят купить семье подростка жильё, однако этого так и не произошло. Ислам продолжает жить вместе с родителями, братом и сестрой в двухкомнатной квартире.





«Никто ничего не дарил. Честно говоря, мне лично никто и не обещал, я лишь читал про это в интернете. Нам власти дали квартиру в Путилково по социальному найму с возможностью выкупить её в ипотеку. Год назад мы настраивались брать ипотеку в сентябре 2025-го, но пока семье это не по силам», — рассказал Ислам в беседе с RT.