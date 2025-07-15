Стала известна судьба 16-летнего гардеробщика, выводившего людей из «Крокуса»
RT: Подросток, который выводил людей из горящего «Крокуса», мечтает о квартире
Семья Ислама Халилова, гардеробщика, который вывел сотню человек из горящего «Крокуса», никак не может решить жилищный вопрос. Как живет подросток после теракта, выяснил RT.
Напомним, после ЧП в «Крокусе» СМИ писали, что некие меценаты и блогеры хотят купить семье подростка жильё, однако этого так и не произошло. Ислам продолжает жить вместе с родителями, братом и сестрой в двухкомнатной квартире.
«Никто ничего не дарил. Честно говоря, мне лично никто и не обещал, я лишь читал про это в интернете. Нам власти дали квартиру в Путилково по социальному найму с возможностью выкупить её в ипотеку. Год назад мы настраивались брать ипотеку в сентябре 2025-го, но пока семье это не по силам», — рассказал Ислам в беседе с RT.
При этом парень отметил, что его семья пытается решить квартирный вопрос. Чтобы помочь родителям, школьник подрабатывает в свободное время.
Он также добавил, что после теракта в «Крокусе» его семье оплатили поездку в Мекку, однако семья так и не смогла туда отправиться, поскольку у главы семейства есть долги, из-за которых его не выпустят за границу.
Тем временем Ислам продолжает играть в футбол, а после окончания 11-го класса планирует поступать в вуз.