Трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков
Трое террористов, расстрелявших людей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», находились в момент атаки под воздействием наркотических веществ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Рачабализода* перед исполнением теракта выпили какую-то жидкость с наркотическим веществом. После этого они начали «общаться с воинами Аллаха», следует из показаний.
Анализ крови показал наличие у террористов в организме сильного стимулятора и эйфоретика.
Примечательно, что четвёртый нападавший Шамсидин Фаридуни* пошёл на преступление трезвым. В результате он стал единственным, кто дал полные признательные показания и раскаялся в содеянном.
По данным Следственного комитета, теракт в «Крокусе» унёс жизни 149 человек. Ещё один посетитель пропал без вести, 609 граждан пострадали.
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