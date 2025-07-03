Трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков

03 июля 2025, 10:08

Фото: Медиасток.рф

Трое террористов, расстрелявших людей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», находились в момент атаки под воздействием наркотических веществ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.