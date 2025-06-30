Лишь один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

30 июня 2025, 09:53

ТАСС: Шамсидин Фаридуни раскаялся в совершении теракта в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Шамсидин Фаридуни, который вместе с тремя соучастниками устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в совершённом преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.