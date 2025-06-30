Лишь один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном
Шамсидин Фаридуни, который вместе с тремя соучастниками устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в совершённом преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Остальные террористы — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — хотя и признали вину, однако не раскаиваются в содеянном.
Ранее один из исполнителей теракта в «Крокусе» сообщил, что заказчиком были спецслужбы Украины.
Напомним, что трагедия произошла 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались боевики и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, начался пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 граждан.
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