Специалисты рассказали, почему важно кормить ребенка грудью
В рамках Всемирной недели грудного вскармливания специалисты Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова в Казани рассказали «Татар-информу» о значении грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка.
По словам акушера-гинеколога Татьяны Шигабутдиновой, грудное вскармливание не только укрепляет здоровье ребёнка, но и помогает женщине восстановиться после родов. За счёт выработки окситоцина матка быстрее сокращается, организм возвращается к прежнему состоянию.
Кормление снижает риск развития:
- рака груди и яичников;
- воспалительных заболеваний;
- болезней сердца и сосудов.
По словам неонатолога Анны Бабинцевой, грудное молоко содержит свыше 400 компонентов, включая:
- пребиотики и пробиотики,лактоферрин — натуральный антибиотик;
- насыщенные жирные кислоты;
- олигосахариды, формирующие микрофлору кишечника.
Молоко полностью подстраивается под потребности ребёнка, а потому в первые шесть месяцев не требует ни замены, ни дополнений — допаивать водой не нужно. Врачи советуют кормить по требованию малыша:
- без ограничений по частоте;
- без режима, ориентируясь только на сигналы ребёнка.
«Мы никого не заставляем силой. Кормить или не кормить — это выбор самой женщины. Однако выше мы подробно объяснили, почему грудное вскармливание полезно для организма самой мамы и к каким нежелательным последствиям для ребенка может привести отказ от него», — отметила Шигабутдинова.
Читайте также: