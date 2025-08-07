Специалисты рассказали, почему важно кормить ребенка грудью

07 августа 2025, 17:17

Фото: istockphoto / Nestea06

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания специалисты Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова в Казани рассказали «Татар-информу» о значении грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка.





По словам акушера-гинеколога Татьяны Шигабутдиновой, грудное вскармливание не только укрепляет здоровье ребёнка, но и помогает женщине восстановиться после родов. За счёт выработки окситоцина матка быстрее сокращается, организм возвращается к прежнему состоянию.



Кормление снижает риск развития:

рака груди и яичников;

воспалительных заболеваний;

болезней сердца и сосудов.

пребиотики и пробиотики,лактоферрин — натуральный антибиотик;

насыщенные жирные кислоты;

олигосахариды, формирующие микрофлору кишечника.

без ограничений по частоте;

без режима, ориентируясь только на сигналы ребёнка.

«Мы никого не заставляем силой. Кормить или не кормить — это выбор самой женщины. Однако выше мы подробно объяснили, почему грудное вскармливание полезно для организма самой мамы и к каким нежелательным последствиям для ребенка может привести отказ от него», — отметила Шигабутдинова.