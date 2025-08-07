Достижения.рф

Специалисты рассказали, почему важно кормить ребенка грудью

Фото: istockphoto / Nestea06

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания специалисты Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова в Казани рассказали «Татар-информу» о значении грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка.



По словам акушера-гинеколога Татьяны Шигабутдиновой, грудное вскармливание не только укрепляет здоровье ребёнка, но и помогает женщине восстановиться после родов. За счёт выработки окситоцина матка быстрее сокращается, организм возвращается к прежнему состоянию.

Кормление снижает риск развития:

  • рака груди и яичников;
  • воспалительных заболеваний;
  • болезней сердца и сосудов.
Лактация также помогает сбросить лишний вес: организм расходует до 500 ккал в день на выработку молока. Кроме того, грудное вскармливание снижает уровень стресса и тревожности. Это заслуга гормонов — пролактина и окситоцина, которые усиливают чувство привязанности и способствуют эмоциональной стабильности женщины.

По словам неонатолога Анны Бабинцевой, грудное молоко содержит свыше 400 компонентов, включая:
  • пребиотики и пробиотики,лактоферрин — натуральный антибиотик;
  • насыщенные жирные кислоты;
  • олигосахариды, формирующие микрофлору кишечника.
Грудное вскармливание укрепляет иммунитет, снижает риск простуды, кишечных инфекций и даже синдрома внезапной смерти.

Молоко полностью подстраивается под потребности ребёнка, а потому в первые шесть месяцев не требует ни замены, ни дополнений — допаивать водой не нужно. Врачи советуют кормить по требованию малыша:
  • без ограничений по частоте;
  • без режима, ориентируясь только на сигналы ребёнка.
Чтобы поддерживать лактацию, важно соблюдать режим отдыха, питаться полноценно, пить тёплую жидкость и получать эмоциональную поддержку. Недосып и стресс — главные враги молока. Некоторые женщины отказываются от грудного вскармливания, опасаясь за форму груди или фигуру. Однако специалисты уверяют: современные молокоотсосы не травмируют грудь, а упражнения помогают сохранить тонус.
«Мы никого не заставляем силой. Кормить или не кормить — это выбор самой женщины. Однако выше мы подробно объяснили, почему грудное вскармливание полезно для организма самой мамы и к каким нежелательным последствиям для ребенка может привести отказ от него», — отметила Шигабутдинова.

