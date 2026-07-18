«Только морская вода»: Россиянам объяснили, что делать при ожоге медузы

18 июля 2026, 12:23

Врач Бережная: при ожоге медузы промывайте кожу только морской водой

Фото: Istock/TOSHIHARU ARAKAWA

Руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная объяснила, как действовать после контакта с медузой и почему неприятные ощущения могут нарастать вне воды.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила: стрекательные клетки на щупальцах выделяют раздражающие вещества и частично остаются на коже после выхода из воды, поэтому неприятные ощущения могут нарастать на берегу.



Бережная дала совет не тереть и не расчёсывать место ожога, промыть его морской водой и не использовать пресную воду сразу после контакта. Остатки щупалец следует удалять аккуратно, не касаясь голыми руками.

«Не рекомендуется использовать для обработки спиртовые средства, поскольку они могут дополнительно раздражать поврежденную кожу», — подчеркнула эксперт.