«Только морская вода»: Россиянам объяснили, что делать при ожоге медузы
Врач Бережная: при ожоге медузы промывайте кожу только морской водой
Руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная объяснила, как действовать после контакта с медузой и почему неприятные ощущения могут нарастать вне воды.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила: стрекательные клетки на щупальцах выделяют раздражающие вещества и частично остаются на коже после выхода из воды, поэтому неприятные ощущения могут нарастать на берегу.
Бережная дала совет не тереть и не расчёсывать место ожога, промыть его морской водой и не использовать пресную воду сразу после контакта. Остатки щупалец следует удалять аккуратно, не касаясь голыми руками.
«Не рекомендуется использовать для обработки спиртовые средства, поскольку они могут дополнительно раздражать поврежденную кожу», — подчеркнула эксперт.По словам специалиста, обычно симптомы ограничиваются болью, покраснением и отёком, но возможна аллергическая реакция. Врач заявила: при слабости, головокружении, тошноте, затруднённом дыхании, сыпи или выраженном отёке нужно обратиться за помощью.