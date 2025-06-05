Спецназ «Ахмат» обратился к Щепихину с фронта: «Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам»

05 июня 2025, 12:16

Бойцы СВО надеются увидеть коуча Арега Щепихина на передовой

Фото: Istock/Gennadiy Kravchenko

Бойцы спецназа «Ахмат» из зоны СВО записали видеообращение, в котором прокомментировали ситуацию с похищением бизнес-коуча Арега Щепихина в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале «Отряд Тимсо СпН Ахмат МО РФ». Военные резко осудили высказывания коуча, считая их оскорбительными для религии и различных национальностей.





Военнослужащие назвали Щепихина «не мужчиной» и выразили желание, чтобы он оказался на передовой, чтобы прочувствовать на себе все тяготы службы.





«Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам» — заявил один из бойцов.

