В Тбилиси полиция задержала 14 человек, выступивших против закона об иноагентах

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Полиция Грузии задержала 14 человек на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Акция протеста проходит около здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующие собрались, чтобы выразить свое недовольство законопроектом. Комитет парламента по юридическим вопросам поддержал законопроект в первом чтении.
Отмечается, что на митинге пострадал один сотрудник правоохранительных органов, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
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«Полицейские неоднократно призывали организаторов и участников митинга следовать закону. Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», — сказано в заявлении.
Отмечается, что на митинге пострадал один сотрудник правоохранительных органов, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
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Алина Юрчак