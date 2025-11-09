Спецподразделение Росгвардии СОБР «ЦЕНТР» празднует День образования 9 ноября
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Спецподразделение Росгвардии СОБР «ЦЕНТР» празднует День образования 9 ноября.
Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудники отряда принимают участие в сложнейших спецоперациях: освобождают заложников, выявляют и задерживают террористов и участников незаконных вооружённых формирований, изымают из оборота оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотики.
Они также оказывают силовую поддержку уполномоченным сотрудникам Росгвардии и других правоохранительных органов при проведении следственных действий. Спецназовцы обеспечивают правопорядок не только в Москве, они выполняют служебно‑боевые задачи в зоне специальной военной операции и в Северо‑Кавказском регионе.
Бойцы вносят заметный вклад в борьбу с преступностью. За текущий период 2025 года отряд совершил свыше тысячи выездов для выполнения служебно‑боевых задач, в том числе для силового сопровождения оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали около 600 подозреваемых, изъяли более 30 кг наркотических и сильнодействующих веществ, около 30 единиц оружия и свыше 9,5 тыс. боеприпасов.
Читайте также: