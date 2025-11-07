В подмосковном Пушкино задержали шопоголика, решившего одеться «по акции»
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской областиВ одном из гипермаркетов Пушкино 32-летний москвич решил обновить гардероб бесплатно. Поступил сигнал тревоги из магазина на Красноармейском шоссе, сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Прибывшие росгвардейцы выяснили, что посетитель выбрал себе кроссовки и брюки на сумму 6500 рублей. В примерочной он снял антикражные датчики и спрятал вещи в рюкзак. На кассе самообслуживания мужчина оплатил лишь нижнее бельё и пачку чипсов, «забыв» про остальной товар.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Им оказался 32-летний житель Москвы. Сейчас по факту происшествия проводят проверку.