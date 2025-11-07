Росгвардейцы поймали в Коломне магазинного вора-рецидивиста

07 ноября 2025, 19:33

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны задержали рецидивиста, похитившего товары из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.





На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из находящейся под охраной торговой точки, расположенной на Проспекте Кирова в Коломне.



«Прибыв на вызов, стражи порядка установили, что злоумышленник сложил в рюкзак восемь пачек сливочного масла более чем на 2500 рублей и попытался покинуть торговый зал, не оплатив товар. Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Курской области. Как выяснилось, ранее его уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков», – рассказали в ведомстве.