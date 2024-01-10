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SHOT: В доме пропавшего рэпера Sir-J найдены, предположительно, его останки

10 января 2024, 18:56
Фото: iStock/Nirut Punshiri

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В подмосковном доме рэпера Sir-J, который пропал в конце декабря, обнаружили, предположительно, его останки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, по информации Telegram-канала Baza 50-летний Сергей Булавинцев (настоящее имя рэпера) пропал в конце декабря. К его поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». При этом, 30 декабря, сразу после пропажи артиста, сгорел его дом в Расторгуево.

Как сообщает SHOT, после дня исчезновения рэпер не покидал свой дом. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения.


Сегодня следователи и волонтёры обнаружили в сгоревшем жилище рэпера останки, которые могут принадлежать Булавинцеву. В настоящий момент проводится экспертиза.

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#следователи
#подмосковье
#рэп
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Сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам колонии за съемку детского порно
10 января 2024, 19:27

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего сотрудника «Мосфильма» Олега Гринчишина приговорили к 14 годам лишения свободы за совращение малолетних и съёмку детского порно, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 59-летний Гринчишин познакомился с Степаном Блиновым, который в тот момент находился в местах лишения свободы, а параллельно общался на форумах с несовершеннолетними. Мужчины стали работать вместе. Блинов совращал девочек в интернете и отправлял их Гринчишину, который и занимался изготовлением порнографического контента с детьми.

Когда Блинов вышел на свободу, то стал жить с 12-летней девочкой. Он заставлял её спать с другими мужчинами за деньги, также записывая всё происходящее на видео и отсылая Гринчишину.

В мае 2022 года Блинова задержали, а через него вышли и на его коллегу, Гринчишина.

Бывшего сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам лишения свободы, а его сообщника — к 19.

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#москва
#педофилия
#суд
#съёмки
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«Не заводится»: Пассажиры «Уральских авиалиний» 4 часа не могут вылететь из Махачкалы
Самолёт «Уральских авиалиний» четвёртый час не может вылететь из Махачкалы
10 января 2024, 19:12

Фото: iStock/Takosan

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» уже четвёртый час не могут вылететь из Махачкалы в Москву, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рейс U6 452 Махачкала — Москва должен был вылететь в 15:00. Вылет сперва отложили на два часа, а затем признались, что не уверены, когда самолёт сможет взлететь.

Как сообщил пассажирам командир воздушного судна, самолёт не может взлететь из-за поломки двигателя — он не заводится.

Многие находившиеся на борту запаниковали и пожелали покинуть салон самолёта. В результате, 15 человек выпустили, остальные же остались ждать, когда судно всё таки починят.

В настоящий момент исправность самолёта проверяют специалисты.

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#дагестан
#самолет
#пассажиры
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Адвокат Калинов: Мамаеву за дебош может грозить лишение свободы
10 января 2024, 19:11

Фото: istockphoto.com/Nastco

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что бывший футболист ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» Павел Мамаев за дебош в самолёте может понести ответственность в виде лишения свободы.
«К Мамаеву может быть применен пункт В статьи 213 УК РФ — это хулиганство, выразившееся в явном неуважении к обществу на борту воздушного судна. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. В зависимости от обстоятельств произошедшего возможны три пути развития событий», — пояснил в беседе с Газета.ру.

Он подчеркнул, что наказание будет определяться судом и зависеть от результатов проверки специальных органов.

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#хулиганство
#суд
#скандал
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112: Поезд сбил трёх человек у ж/д станции «Рижская» в Москве
10 января 2024, 18:45

Фото: iStock/denisgo

В Москве три человека погибли под колёсами поезда, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла у столичной железнодорожной станции «Рижская».

Предварительно, все трое погибли на месте происшествия от полученных травм.

Иных подробностей случившегося пока что не приводится, на месте работают экстренные службы.

Напомним, в начале декабря 2023 года 21-летний мужчина погиб в столичном метро на станции «Фили». По информации «Московского комсомольца», молодого человека зажало между платформой и прибывающим поездом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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#москва
#смерть
#поезд
#железнодорожная станция
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Житель Краснодара ворвался в детскую поликлинику и разделся догола
10 января 2024, 17:56

Фото: iStock/Motortion

В Краснодаре мужчина ворвался в детскую поликлинику и, громко угрожая всем присутствующим, сорвал с себя всю одежду. Об этом пишет Telegram-канал «Кубань 24».
Согласно сообщению, неадекватный мужчина остался полностью голым. При этом сотрудник поликлиники оперативно спрятали всех детей в своих кабинетах.

«Когда начали всех эвакуировать, сверху на неадеквате уже сидели три силовика, крутили его, но он продолжал извиваться и угрожать», — рассказал свидетель инцидента.

При этом в полиции рассказали, что 34-летний задержанный за день до инцидента употребил некое неизвестное вещество, после чего почувствовал себя нехорошо и решил обратиться в поликлинику.

Мужчину госпитализировали в специализированное медучреждение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего, а также из-за возможного употребления запрещенных препаратов.

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#полиция
#москва
#подъезд
#мужчина
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Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас
Режим ЧС регионального масштаба ввели в воронежском поселке, где упал боеприпас
10 января 2024, 17:46

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области. Режим был введен из-за упавшего боеприпаса, который повредил более 100 домов, передал губернатор региона Александр Гусев.
Напомним, что 2 января Минобороны заявило, что на поселком Петропавловка произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. Уточняется, что пострадавших нет, при этом с легкими ушибами обратилось несколько жителей.

По данным правительства региона, в населенном пункте живут 579 человек в 303 домах, а падение боеприпаса коснулось более 100 домов.

Восемь зданий были полностью разрушены, десятки - получили повреждения. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. Глава области добваил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ.

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В Королёве специалисты ликвидируют последствия аварии в микрорайоне Юбилейный
10 января 2024, 17:37

Фото: Роман Савельев

«На ремонт потребуется около суток»: специалисты ликвидируют последствия аварии в микрорайоне Юбилейный в Королёве. Об этом сообщил корреспондент.
Авария произошла 10 декабря в 6 утра на электростанции, на балансе которой находятся многоквартирные дома в микрорайоне Юбилейный. Также в домах №4 на улице Маяковского и №12 на Ленинской улице отключили отопление.

В настоящий момент специалисты ответственных служб устраняют поломки.

«В квартирах с каждым часом всё холоднее. К тому же, ещё и отключили электричество. У нас нет возможности обогреть своё жилище. Ответственный за эту ситуацию сказал, что вскоре будут доставлены три дизельных генератора. К ним в течение дня подключат дома, чтобы жители могли пережить эту аварию», – поделилась одна из жительниц дома №4 на улице Маяковского.

Стоит отметить, что в ходе диагностики специалисты выявили участок кабеля, на котором произошел разрыв. В ​данный момент идут работы, которые займут в общей сложности сутки.

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«Без коляски на мороз»: Мамаев объяснил своё поведение на борту Flydubai
Mash: Футболист Мамаев заявил, что не устраивал скандал на борту Flydubai
10 января 2024, 17:13

Фото: iStock/undefined undefined

Бывший российский футболист Павел Мамаев заявил, что никакого скандала на борту Flydubai, на самом деле, не было, в интервью для Telegram-канала Mash.
Напомним, ранее стало известно, что Мамаев с семьей должен был улететь в Дубай в 04:45 утра 10 января. Однако, капитан корабля сообщил, что вылет будет перенесён на 23:30. Тогда Мамаев заявил, что не сдвинется со своего места (в эконом классе), пока ему не принесут детскую коляску. По информации Mash, бывший футболист кричал, ругался и матерился.

Однако, сам Мамаев заявил, что его настроение было испорчено в тот момент, когда пилот стал набирать высоту, а затем резко затормозил и сообщил, что вылет перенесён на вечер. Звезда запереживал, что ему придётся выносить своего малолетнего сына на мороз без коляски, которую они сдали перед посадкой в самолёт.

При этом, по словам Мамаева, этот инцидент даже нельзя назвать скандалом.

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#москва
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В российском городе пропал свет
В нескольких районах Омска из-за аварии пропал свет
10 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Жители нескольких районов российского города Омска остались без электричества. Об этом сообщает городское издание NGS55.ru.
Уточняется, что подача электроэнергии остановилась в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московка.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко, причиной сбоя является автоматически аварийная защита на подстанции «Таврическая». Из-за нее подача электричества в город отключилась на треть его территории.

При этом, восстановить подачу света планируют в течение часа.

Ранее, подача тепла и горячей воды остановилась более чем в 200 местных домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети

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