SHOT: В доме пропавшего рэпера Sir-J найдены, предположительно, его останки

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В подмосковном доме рэпера Sir-J, который пропал в конце декабря, обнаружили, предположительно, его останки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, по информации Telegram-канала Baza 50-летний Сергей Булавинцев (настоящее имя рэпера) пропал в конце декабря. К его поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». При этом, 30 декабря, сразу после пропажи артиста, сгорел его дом в Расторгуево.
Как сообщает SHOT, после дня исчезновения рэпер не покидал свой дом. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения.
Сегодня следователи и волонтёры обнаружили в сгоревшем жилище рэпера останки, которые могут принадлежать Булавинцеву. В настоящий момент проводится экспертиза.
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Как сообщает SHOT, после дня исчезновения рэпер не покидал свой дом. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения.
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Евгения Парфентьева