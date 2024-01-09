Spiegel: Злоумышленники нанесли ущерб немецкому газопроводу на 1,6 млн евро

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Неизвестные повредили строящийся на севере Германии газопровод, просверлив в нём дыры, об этом сообщает Spiegel.
«Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах», — прокомментировали ситуацию в издании.Отмечается, что просверленные отверстия разбросаны на километры друг от друга. Предварительно, действия злоумышленников нанесли ущерб на сумму в 1,6 миллионов евро.
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Евгения Парфентьева