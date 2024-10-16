Спикер ГД Володин назвал основные жалобы россиян на работу сферы ЖКХ

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Основные жалобы граждан, с которыми приходится сталкиваться при обсуждении работы системы жилищно-коммунального хозяйства, касаются высоких тарифов на услуги. Многие также указывают на несоответствие цены качеству предоставляемых услуг.
Об этом рассказал журналистам председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он пояснил, что анонсировал в своём телеграм-канале проведение правительственного часа по вопросам ЖКХ. Эта публикация за короткое время собрала более четырёх тысяч комментариев из разных уголков России, в том числе из Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Коми и Татарстана.
Как сказал спикер нижней палаты российского парламента, кроме высоких тарифов при недостаточном качестве предоставляемых услуг, россияне жалуются также на изношенные коммуникации и отсутствие прозрачности в работе управляющих компаний. Все эти вопросы, актуальность которых подтвердили сами пользователи, будут обсуждаться в ходе тематического правительственного часа, заключил Володин.
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