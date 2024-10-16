Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ

Фото: сайт Кремля
Сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из перечня профессий, по которым иностранным гражданам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощённом порядке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее он подчеркнул, что Минтруд России должен обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют ВНЖ в РФ в упрощённом порядке. Володин поручил профильному комитету Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции.
Глава Госдумы призвал сразу вывести из перечня профессий здравоохранение и образование. Это позволит лучшей российской научной и преподавательской школе готовить качественных специалистов.
Володин отметил, что в стране есть дефицит кадров в здравоохранении. Однако целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов или, может быть, все-таки сделать так, чтобы российские студенты медвузов шли работать в больницы, задался вопросами председатель нижней палаты парламента.
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Глава Госдумы призвал сразу вывести из перечня профессий здравоохранение и образование. Это позволит лучшей российской научной и преподавательской школе готовить качественных специалистов.
Володин отметил, что в стране есть дефицит кадров в здравоохранении. Однако целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов или, может быть, все-таки сделать так, чтобы российские студенты медвузов шли работать в больницы, задался вопросами председатель нижней палаты парламента.
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Анастасия Чинкова