Вячеслав Володин призвал депутатов «думать головой» перед озвучиванием инициатив

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Перед тем, как озвучить законодательную инициативу, нужно ее проработать и «думать головой». Об этом заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами. Он подчеркнул, что подходить к вопросу надо со всей ответственностью.
«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», — сказал парламентарий.Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли новый законопроект, связанный с мигрантами. Инициатива направлена на пресечение подозрительных махинаций.
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Никита Кротов