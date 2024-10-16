Володин рассказал о новых законопроектах в сфере миграционной политики

Фото: сайт Кремля
Сегодня, 16 октября, депутаты Государственной думы рассмотрят первые два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики в стране. Они касаются внесения поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Об сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он рассказал о деталях предлагаемых законотворческих инициатив. В частности, предлагается отнести к особо тяжким преступления в сфере организации незаконной миграции. Кроме того, в случае принятия законов будет признано отягчающим обстоятельством преступления, если оно было совершено лицом, незаконно находящимся на территории России. Спикер отметил, что в этом году число таких преступлений выросло в три раза — до восьми тысяч эпизодов.
Кроме того, предполагается ужесточить ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан. За такие преступления будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Спикер Госдумы подчеркнул, что принятие указанных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности. Володин также уточнил, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет в приоритетном порядке рассмотрен до конца текущего года.
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Кроме того, предполагается ужесточить ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан. За такие преступления будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Спикер Госдумы подчеркнул, что принятие указанных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности. Володин также уточнил, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет в приоритетном порядке рассмотрен до конца текущего года.
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Александр Бойцов