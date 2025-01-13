Спикер парламента Киргизии Шакиев поменял фамилию на «более киргизскую»

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Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев поменял фамилию на Тургунбек уулу. Он хотел, чтобы она звучала «более по-киргизски». Об этом он написал в своих социальных сетях.
Спикер киргизского парламента обратил внимание, что смена фамилии — его давняя мечта. Еще он объявил о необходимости сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации, уделяя особое внимание языку.
Подчеркивалось, что свою новую фамилию политик образовал от имени своего отца Тургунбека. В то же время «уулу» переводится с киргизского как «сын». При том спикер парламента уточнил, что его братья и сестры оставят фамилию Шакиев.
В декабре 2024 года депутаты парламента Киргизии инициировали законопроект, предусматривающий смену фамилии на один из ряда вариантов написания фамилий, который будет соответствовать национальным особенностям.
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Подчеркивалось, что свою новую фамилию политик образовал от имени своего отца Тургунбека. В то же время «уулу» переводится с киргизского как «сын». При том спикер парламента уточнил, что его братья и сестры оставят фамилию Шакиев.
В декабре 2024 года депутаты парламента Киргизии инициировали законопроект, предусматривающий смену фамилии на один из ряда вариантов написания фамилий, который будет соответствовать национальным особенностям.
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Ольга Енгалычева