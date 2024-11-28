Вице-премьер Киргизии о русском языке: мы его учим и не собираемся забывать

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Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на завершившейся в Баку климатической конференции ООН COP29 заявил, что в республике активно учат и не собираются забывать русский язык, являющийся одним из языков ООН. По его словам, благодаря интернету сегодня киргизы говорят на русском лучше, чем 30 лет назад.
«Киргизия — это одна из стран, где русский язык вписан в конституцию как официальный. Мы от него не отказываемся. Если вы поедете в Киргизию, то увидите, что люди на остановках и киргизы говорят между собой по-русски. Это язык межнационального и международного общения. Мы проводили мероприятия на COP29 на русском. Это один из языков ООН, поэтому мы не собираемся его забывать. Мы его учим», — отметил он в беседе с NEWS.ru.Байсалов подчеркнул, что Киргизия находится в русскоязычном секторе и является частью русского мира. На сегодняшний день, добавил он, дети говорят на русском больше и лучше старшего поколения, что ставит родной язык под угрозу исчезновения.
Вице-премьер считает, что в России неправильно воспринимают позицию Киргизии о защите родного языка, воспринимая ее слишком ревностно.
«Речь не идет о вытеснении русского языка. Наоборот, для нас русский язык — это мост, богатство, преимущество, основной источник знаний, доступ к науке и передовым технологиям», — объяснил Байсалов.Читайте также:
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