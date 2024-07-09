«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

75-летняя певица Алла Пугачева переедет вместе с детьми переедет на лето в Латвию, пока муж-иноагент будет разъезжать с маленькими гастролями. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник среди бывших сотрудников Пугачевой. По их данным, для этого артистка уже арендовала дом с охраной и видеонаблюдением в Юрмале.