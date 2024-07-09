«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала бывшая Примадонна. Свой комментарий она снабдила фотографией с окровавленным ребёнком на руках у женщины.
Днём 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что под ракетный удар попала городская детская больница «Охматдет» и обвинила в происшедшем Россию. В министерстве обороны РФ назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты украинской ПВО в здание на территории больницы подтверждают свидетели. Она также добавила, что Украина намеренно использует сугубо гражданские объекты в военных целях, а потом «обвиняет Москву в убийстве детей», забывая, например, об Аллее Ангелов в Донецке. Спикер российского МИД напомнила, что неподалёку от больницы размещены военный завод «Артём», объекты Минобороны Украины и склады ВСУ.
Читайте также:
Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт
Пугачева решила бросить Галкина* и уехать с детьми в Юрмалу
Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле
* Признан иноагентом в РФ
Днём 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что под ракетный удар попала городская детская больница «Охматдет» и обвинила в происшедшем Россию. В министерстве обороны РФ назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты украинской ПВО в здание на территории больницы подтверждают свидетели. Она также добавила, что Украина намеренно использует сугубо гражданские объекты в военных целях, а потом «обвиняет Москву в убийстве детей», забывая, например, об Аллее Ангелов в Донецке. Спикер российского МИД напомнила, что неподалёку от больницы размещены военный завод «Артём», объекты Минобороны Украины и склады ВСУ.
Читайте также:
Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт
Пугачева решила бросить Галкина* и уехать с детьми в Юрмалу
Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов