Список доступных при ограничениях интернет-ресурсов будут обновлять еженедельно
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что перечень интернет-ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться каждую неделю. Его составляют на основе рейтинга наиболее популярных сервисов в стране, пишет РИА Новости.
Министерство уже опубликовало первый вариант «белого списка». В него вошли социально значимые российские ресурсы. Операторы связи начали предоставлять доступ к этим сервисам в пилотном режиме.
На втором этапе в перечень добавят сайты СМИ, банков и аптек. Также планируется включение ресурсов Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.
Таким образом, пользователи смогут оставаться на связи с важными ресурсами даже при ограничениях. Регулярное обновление списка обеспечит доступ к актуальной информации и услугам.
Читайте также: