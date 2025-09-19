Список доступных при ограничениях интернет-ресурсов будут обновлять еженедельно

19 сентября 2025, 09:03

Фото: iStock/scyther5

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что перечень интернет-ресурсов, доступных в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться каждую неделю. Его составляют на основе рейтинга наиболее популярных сервисов в стране, пишет РИА Новости.