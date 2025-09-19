57-летний порноактер решил переспать с тысячей женщин за 24 часа
Ирландский порноактер Ричи Махер объявил о проведении уникального секс-марафона, цель которого — переспать с тысячей женщин за сутки. Об этом пишет Waterford Whispers News.
Махер планирует организовать мероприятие в своем родном городе Уотерфорд. Марафон стартует в 10 утра и продлится 24 часа. Участницы должны быть в возрасте от 18 до 30 лет. По словам Махера, внешний вид не имеет значения.
Мужчина уже забронировал зал для мероприятия. В течение всего марафона гостей будет развлекать музыкант Томми Мерфи. Участницы смогут насладиться чаем и бутербродами в начале события.
