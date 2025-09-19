Эксперт рассказал, как распознать хакерскую атаку на автомобиль
Хакеры всё чаще используют уязвимости мобильных приложений для кражи автомобилей. Об этом сообщил главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, пишет РИА Новости.
Злоумышленники получают контроль над транспортным средством, блокируя онлайн-сервис. Затем требуют выкуп за возврат доступа. Особенно подвержены риску владельцы машин, купленных по серым схемам или моделей производителей, прекративших деятельность в России.
Эксперт рекомендует устанавливать антивирусные программы на смартфоны и регулярно обновлять пароли.
Ранее стало известно, что нескольких человек, подозреваемых в оказании финансовых услуг телефонным мошенникам, арестовали в Московской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
