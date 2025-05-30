Список иноагентов достиг 1000: Ракша — юбилейный
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов ряд новых лиц и организаций.
По информации ведомства, в список вошли Алексей Ракша*, Евгений Фельдман*, проект «Москва против мобилизации»* и другие. Причиной включения в реестр стало распространение материалов иностранных агентов, критика действий российских властей и вооруженных сил.
Сообщается, что внесенные в список распространяли ложную информацию о решениях властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.
По состоянию на 30 мая в реестре значилось 1004 объекта.
*Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста Россиии от 30 мая 2025 года.
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