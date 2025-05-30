«Она не связывалась»: сын Прилучного хочет провести лето с матерью Агатой Муцениеце

Адвокат Прилучного: сын Тимофей хочет провести лето с Агатой, но она молчит
Агата Муцениеце (Фото: Instagram*/agataagata)

Сын Павла Прилучного Тимофей хочет провести лето с матерью Агатой Муцениеце, но та молчит. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на адвоката артиста Оксану Даниелову.



«Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы мы пока не знаем. Она не связывалась», — прокомментировала собеседница.

Больше года Муцениеце и Прилучный делят сына, пожелавшего остаться с папой и жить в новой семье. По словам представительницы актера, Тимофей стал реже общаться с родной сестрой Мией, которая живет со звездой «Закрытой школы».

Агата Муцениеце сейчас собирается замуж за музыканта Петра Дрангу, который сделал женщине предложение. Свадьба может состояться уже этим летом.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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