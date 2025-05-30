«Она не связывалась»: сын Прилучного хочет провести лето с матерью Агатой Муцениеце

30 мая 2025, 16:42

Адвокат Прилучного: сын Тимофей хочет провести лето с Агатой, но она молчит

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*/agataagata)

Сын Павла Прилучного Тимофей хочет провести лето с матерью Агатой Муцениеце, но та молчит. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на адвоката артиста Оксану Даниелову.







«Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы мы пока не знаем. Она не связывалась», — прокомментировала собеседница.