«Она не связывалась»: сын Прилучного хочет провести лето с матерью Агатой Муцениеце
Адвокат Прилучного: сын Тимофей хочет провести лето с Агатой, но она молчит
Сын Павла Прилучного Тимофей хочет провести лето с матерью Агатой Муцениеце, но та молчит. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на адвоката артиста Оксану Даниелову.
«Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы мы пока не знаем. Она не связывалась», — прокомментировала собеседница.
Больше года Муцениеце и Прилучный делят сына, пожелавшего остаться с папой и жить в новой семье. По словам представительницы актера, Тимофей стал реже общаться с родной сестрой Мией, которая живет со звездой «Закрытой школы».
Агата Муцениеце сейчас собирается замуж за музыканта Петра Дрангу, который сделал женщине предложение. Свадьба может состояться уже этим летом.
*Запрещен в РФ