Спортивный комментатор Гусев рассказал, как спасался из зала «Крокуса»

Фото: пресс-служба Московской области
Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, как спасался из зала в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что телеведущий пришёл на концерт группы «Пикник» вместе с женой, другом и его сыном.
Когда началась стрельба, компания уже сидела в зале. Они успели сделать несколько фотографий, на последней из которых Гусев и сын его друга смотрят в сторону сцены с удивлёнными лицами. Именно в этот момент они услышали выстрелы и увидели ворвавшихся в зал террористов.
Им удалось спастись благодаря действиям сотрудницы «Крокуса» Софии Мейер, которая также спасла актёра Сергея Светлакова. Девушка сначала помогала заблокировать двери всех лож, после чего вывела зрителей по лестнице на улицу.
Гусев также поделился фотографией пола, на котором видны следы от женских ног. По словам комментатора, зрительницы скидывали туфли, чтобы быстрее убежать из здания.
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Когда началась стрельба, компания уже сидела в зале. Они успели сделать несколько фотографий, на последней из которых Гусев и сын его друга смотрят в сторону сцены с удивлёнными лицами. Именно в этот момент они услышали выстрелы и увидели ворвавшихся в зал террористов.
Гусев также поделился фотографией пола, на котором видны следы от женских ног. По словам комментатора, зрительницы скидывали туфли, чтобы быстрее убежать из здания.
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Анастасия Чинкова