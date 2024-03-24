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Спортивный комментатор Гусев рассказал, как спасался из зала «Крокуса»

24 марта 2024, 16:42
Фото: пресс-служба Московской области

Фото: пресс-служба Московской области

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, как спасался из зала в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что телеведущий пришёл на концерт группы «Пикник» вместе с женой, другом и его сыном.

Когда началась стрельба, компания уже сидела в зале. Они успели сделать несколько фотографий, на последней из которых Гусев и сын его друга смотрят в сторону сцены с удивлёнными лицами. Именно в этот момент они услышали выстрелы и увидели ворвавшихся в зал террористов.


Им удалось спастись благодаря действиям сотрудницы «Крокуса» Софии Мейер, которая также спасла актёра Сергея Светлакова. Девушка сначала помогала заблокировать двери всех лож, после чего вывела зрителей по лестнице на улицу.

Гусев также поделился фотографией пола, на котором видны следы от женских ног. По словам комментатора, зрительницы скидывали туфли, чтобы быстрее убежать из здания.

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#теракт
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В России объявили об акции «Свеча памяти»
Росмолодежь инициировала проведение всероссийской акции «Свеча памяти»
25 марта 2024, 02:10

Фото: iStock/Boris Ipatov

Росмолодежь объявила акцию «Свеча памяти», посвященную жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в Telegram-канале Федерального агентства по делам молодежи.
Отмечается, что в рамках акции дети, молодежь и взрослые соберутся у памятников и стихийных мемориалов, чтобы почтить память жертв трагедии.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#молодёжь
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#теракт
#крокус сити холл
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Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»
«Известия»: Террористы раскрыли сумму гонорара за атаку на «Крокус Сити Холл»
25 марта 2024, 01:54

Фото: iStock/ArtemSam

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» в Красногорске должны были получить вознаграждение в размере 500 000 рублей на всех, а не на каждого по отдельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
Половина суммы, 250 000 рублей, была переведена на банковскую карту задержанных. Ранее один из подозреваемых в терроризме, Шамсиддин Фаридуни, заявил на допросе, что нападавшим обещали заплатить 500 000 рублей, но его слова были неправильно поняты, и предполагалось, что эту сумму получит каждый исполнитель теракта.

Собеседник также раскрыл информацию о подготовке терактов. По его словам, двое обвиняемых получали инструкции, находясь в Турции, а двое других были задействованы уже на территории России.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#деньги
#теракт
#крокус сити холл
#суд
#обвинение
#приговор
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Суд арестовал четвертого фигуранта по делу о теракте в Красногорске
Басманный суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова
25 марта 2024, 01:19

Фото:iStock/Semen Salivanchuk

Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова до 22 мая 2924 года, передает корреспондент ТАСС.
19-летнего Файзова доставили в суд на коляске и в медицинском халате. Решение о мере пресечения было принято в закрытом режиме

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года трех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#теракт
#крокус сити холл
#суд
#приговор
#обвинение
#красногорск
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Суд арестовал третьего обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»
Басманный суд арестовал третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» до 22 мя
25 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Басманный суд арестовал до 22 мая третьего обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни, передает корреспондент информационного агентства ТАСС с места событий.
Отмечается, что Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

Ранее аналогичные меры пресечения были избраны в отношении Далерджона Мирзоева и Рачабализода Муродали.

До этого двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявили обвинения в терроризме, обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

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#суд
#обвинение
#теракт
#приговор
#красногорск
#крокус сити холл
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Второй обвиняемый по делу теракта в «Крокусе» полностью признал вину
Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» Муродали признал свою вину в суде
25 марта 2024, 00:39

Фото: iStock/Elena Horrmann

Второй обвиняемый по уголовному делу о теракте в ТЦ «Крокус Сити Холл» Рачабализод Саидакрами Муродали признал свою вину в Басманном суде в ночь на 25 марта, передает информационное агентство ТАСС.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Муродали как второго подозреваемого по делу о теракте в Красногорске до 22 мая 2024 года.

До этого до аналогичной даты был арестован Далерджон Мирзоев.

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#суд
#приговор
#обвинение
#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
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Суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе» до 22 мая
25 марта 2024, 00:03

Фото: iStock/Diy13

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года второго фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Рачабализода Муродали, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обвиняемый будет находиться под стражей 1 месяц 28 суток.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Далерджона Мирзоева, так же обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», до 22 мая 2024 года, то есть на 1 месяц и 28 суток.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение. Вечером 24 марта фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» явились в суд для избрания меры пресечения.

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#теракт
#суд
#крокус сити холл
#приговор
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Спасший десятки людей школьник принял участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
Спасший десятки людей школьник принял участие в акции «Журавли»
24 марта 2024, 23:47

Фото: пресс-служба Московской области/Сергей Хакимов

Школьник из Красногорска, спасший около 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», Ислам Халилов принял участие в памятном мероприятии о жертвах трагедии.
Он рассказал, что действовал «на реакции, по инструкции».

«Понимал, что если буду стоять в шоковом состоянии, то могу потерять свою жизнь и жизни сотен людей», – сказал мальчик.

Ислам вспомнил, что в тот вечер в «Крокусе» он больше всего боялся, что террористы забросают гранатами людей, которых он выводил на улицу. По словам учащегося школы, когда его родители узнали о случившемся, они сначала были шокированы тем, что пришлось пережить их сыну. Затем они похвалили сына за проявленное хладнокровие и правильные и действия.

Ранее участие в акции о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» приняли видеоблогер Влад А4, рэпер Navai, певцы Тимати и Люся Чеботина, а также музыканты группы «Пикник».

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Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта
#крокус сити холл
#теракт
#погибший
#акции
#соболезнования
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Суд арестовал обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Далерджон Мирзоев арестован до 22 мая
24 марта 2024, 23:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева до 22 мая, сообщает РИА Новости.
​Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объеме.

Ранее двум фигурантам дела о терроризме в «Крокусе» были предъявлены обвинения. Им грозит пожизненное заключение. Обвиняемые предстали перед судом вечером 24 марта для избрания меры пресечения.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#суд
#приговор
#обвинение
#теракт
#крокус сити холл
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Подмосковные педиатры осмотрели почти 330 детей из Белгорода
24 марта 2024, 21:18

Фото: пресс-служба Московской области

Подмосковные врачи осмотрели прибывших из Белгородской области детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
В пунктах временного размещения в Пушкино, Коломне, Клину и Волоколамске подмосковные врачи-педиатры осмотрели почти 330 детей. Основной задачей было выявление детей из групп риска, которые нуждаются в консультациях узкопрофильных специалистов.
Фото: пресс-служба Московской области

Всем нуждающимся в помощи детям будет оказано необходимое лечение, а также будут проведены консультации.

По итогам осмотров троих ребят направили на стационарное лечение.

В воскресенье, 24 марта, группа детей и их родителей прибыли из обстреливаемой Белгородской области в Подмосковье. Их разместили на базах детских оздоровительных лагерей.

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#подмосковье
#белгородская область
#дети
#врачи
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