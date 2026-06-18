Врач назвал способ оценить продолжительность жизнь по объему бедер

18 июня 2026, 12:16

Врач Хан: Объем бедер может указывать на продолжительность жизни

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач общей практики Амир Хан заявил, что вероятную продолжительность жизни можно оценить по объему бедер. Об этом пишет Daily Mirror.