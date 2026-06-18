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Врач назвал способ оценить продолжительность жизнь по объему бедер

Врач Хан: Объем бедер может указывать на продолжительность жизни
Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач общей практики Амир Хан заявил, что вероятную продолжительность жизни можно оценить по объему бедер. Об этом пишет Daily Mirror.



По словам медика, десятилетнее масштабное исследование выявило: у людей с узкими бедрами риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти выше. Согласно его мнению, это связано не с объемом жировых отложений на бедрах, а с мышечной массой.

Хан пояснил, что мышцы играют ключевую роль в поддержании здоровья: они регулируют уровень сахара в крови, поддерживают работу сердца, укрепляют кости и сохраняют подвижность в пожилом возрасте. Врач заключил, что для здорового старения важно не сколько веса вы потеряли, а сколько мышечной массы сохранили к старости.

Екатерина Коршунова

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