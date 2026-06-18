Врач назвал способ оценить продолжительность жизнь по объему бедер
Врач общей практики Амир Хан заявил, что вероятную продолжительность жизни можно оценить по объему бедер. Об этом пишет Daily Mirror.
По словам медика, десятилетнее масштабное исследование выявило: у людей с узкими бедрами риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти выше. Согласно его мнению, это связано не с объемом жировых отложений на бедрах, а с мышечной массой.
Хан пояснил, что мышцы играют ключевую роль в поддержании здоровья: они регулируют уровень сахара в крови, поддерживают работу сердца, укрепляют кости и сохраняют подвижность в пожилом возрасте. Врач заключил, что для здорового старения важно не сколько веса вы потеряли, а сколько мышечной массы сохранили к старости.
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