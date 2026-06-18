Диетолог перечислила неочевидные напитки, повышающие риск рака

18 июня 2026, 11:41

Диетолог Уризар заявила о повышении риска рака из-за напитков с подсластителями

Фото: iStock/Hitra

Некоторые популярные напитки могут провоцировать онкологические заболевания, причём речь идёт не только об алкоголе или сладкой газировке. Врач-диетолог Андреа Уризар назвала категории, которые многие ошибочно считают безвредными.





Уризар в интервью изданию предупредила, что наибольшую опасность представляют энергетические напитки и безалкогольные продукты с пометкой «без сахара» или «ноль сахара». Причина — широкое использование подсластителя аспартама при их производстве. По словам врача, это вещество при регулярном и чрезмерном употреблении повышает риск развития рака печени.



Специалист предупредила, что степень угрозы напрямую зависит от количества и частоты потребления таких напитков.

«Если вы понимаете, что определенный продукт, если вы употребляете его часто, несет определенный риск, это совсем не то же самое, что сказать: "Если я съем его один раз, я мгновенно умру"», — добавила Уризар.