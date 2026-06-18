Терапевт призвала не дуть на чай и кофе, чтобы не подцепить ангину и пневмонию

18 июня 2026, 12:45

Врач Чистик: выдох разносит собственные бактерии и грозит пневмонией и ангиной

Фото: iStock/wirot pathi

Привычка дуть на горячий чай или кофе кажется безобидной. Между тем именно это движение врачи относят к частым незаметным источникам инфекций верхних дыхательных путей. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в беседе с «Газетой.Ru».