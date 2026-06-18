Терапевт призвала не дуть на чай и кофе, чтобы не подцепить ангину и пневмонию
Привычка дуть на горячий чай или кофе кажется безобидной. Между тем именно это движение врачи относят к частым незаметным источникам инфекций верхних дыхательных путей. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, когда человек выдыхает, из его рта и носа вылетает микроскопический аэрозоль, содержащий слюну, слизь и микроорганизмы. Часть этих капелек оседает на поверхности горячего напитка и стенках чашки. После этого человек снова пьет свой чай, и микрофлора, усиленная теплой и влажной средой, возвращается в его организм.
Особенно опасен этот процесс для тех, кто делится напитком. Например, если вы пробуете чай у друга или ребенка после того, как они его обдули, стандартный перенос микрофлоры усиливается концентрированным аэрозолем. В результате через несколько дней у вас может появиться боль в горле, подчеркнула врач.
Еще один риск связан с общими чашками на офисной кухне. На столах часто стоят стаканы и кружки коллег, и привычка дуть на чай создает капельную взвесь, которая распространяется на расстояние 30–50 сантиметров. Сидящий напротив человек получает чужой бактериальный коктейль прямо в зону дыхания, добавила Чистик.
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