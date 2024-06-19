Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе достигла 65%

Фото: Мария Даньшина
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 65 процентов. О ходе работ рассказал замдиректора Видновского управления капитального строительства Дмитрий Чувеев, передаёт корреспондент Мария Даньшина.
«Сейчас в здании завершается устройство внутренних перегородок, начинается черновая отделка помещений, ведётся монтаж внешних и внутренних инженерных систем. В настоящее время тепло полностью заведено, тепловой контур закрыт», — сказал Чувеев.Он добавил, что параллельно со строительством ведётся подготовка пришкольной территории для работ по благоустройству.
Согласно первоначальному плану, новую школу должны были сдать в эксплуатацию в июне 2025 года. Однако подрядчик взял на себя обязательства завершить работы к концу текущего года.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году откроют 30 инвестиционных детсадов
Воробьёв: учителя новых подмосковных школ должны быть к 1 сентября готовы принять детей
Названа степень строительной готовности школьного корпуса на 200 мест в Чехове
Лев Каштанов