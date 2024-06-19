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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе достигла 65%

19 июня 2024, 14:40
Фото: Мария Даньшина

Фото: Мария Даньшина

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Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 65 процентов. О ходе работ рассказал замдиректора Видновского управления капитального строительства Дмитрий Чувеев, передаёт корреспондент Мария Даньшина.
«Сейчас в здании завершается устройство внутренних перегородок, начинается черновая отделка помещений, ведётся монтаж внешних и внутренних инженерных систем. В настоящее время тепло полностью заведено, тепловой контур закрыт», — сказал Чувеев.
Он добавил, что параллельно со строительством ведётся подготовка пришкольной территории для работ по благоустройству.



Согласно первоначальному плану, новую школу должны были сдать в эксплуатацию в июне 2025 года. Однако подрядчик взял на себя обязательства завершить работы к концу текущего года.

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#школа
#строительство
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#ленинский городской округ
Для жителей Подмосковья пройдет онлайн-конференция по вопросам поступления в ВУЗ
19 июня 2024, 14:43

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Для жителей Подмосковья пройдет Прямая Линия, посвященная вопросам поступления в вузы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В ВУЗах Московской области 20 числа начинается прием документов для поступления.

«По вопросам поступления в вузы пройдет Прямая Линия с Еленой Белик, начальником управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования министерства образования Московской области. Эфир состоится 04 июля в 15:00», — поделились в пресс-службе министерства.

Чтобы задать вопрос, необходимо перейти в Госуслуги и выбрать тему «Поступление в вуз: вопросы и ответы». Эта опция доступна только жителям Подмосковья.

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Глава Истры Витушева сообщила об обновлении детских площадок в округе
19 июня 2024, 14:26

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

Девять детских игровых площадок планируется полностью обновить на территории городского округа Истра в текущем году, кроме того, появится две новые площадки. Об этом написала глава муниципалитета Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
«Одним из этапов комплексного благоустройства дворовых территорий является замена детских игровых площадок. Причем каждая такая площадка – это наказы и обращения жителей, поступающие в адрес администрации через все формы обратной связи», — подчеркнула Витушева.
Оборудование заменят на двух площадках в городе Истра, обе они расположены у домов по улице Генерала Безбородова, пять площадок планируется обновить в Дедовске — на улицах Спортивная, Ударная, Главная и Панфилова. Кроме того, будет обновлена детская площадка у дома №39 по улице Микрорайон в посёлке Глебовский и площадка у домов №№14 и 15 по Центральной улице в деревне Кострово.

Новые площадки установят на Родниковой улице в посёлке Ивановское и в деревне Ленино.

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#детские игровые площадки
#благоустройство
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Эксперты назвали причины снижения качества готовой еды с доставкой
Владелец «Мегасет74» Евгений Кондаков: повышение нагрузки сказывается на качестве готовой еды
19 июня 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владелец сервиса доставки быстрой еды «Мегасет74» Евгений Кондаков объяснил ухудшение качества доставляемой еды повышенным спросом на услуги, а также колоссальными расходами на сырье и персонал, которые несут предприниматели, сообщает RB.RU.
По словам Кондакова, многие предприниматели закупают дешевую продукцию, чтобы не уйти в убыток. Еще одной проблемой он называет уход многих доставщиков со своих рабочих мест в связи с внешнеполитическими событиями, в результате чего у оставшихся повысилась заработная плата.

В свою очередь сооснователь сервиса доставки еды Chibbis.ru прокомментировал проблемы на примере недавно произошедшего скандала вокруг компании «Кухня на районе», чьей готовой едой отравилось более 120 человек. Он заявил, что бизнес никогда не застрахован от человеческого фактора.

«С точки зрения миллиона доставленных заказов данная трагедия — редкая статистическая погрешность, но важно помнить, что это не цифры на графиках, а жизнь и здоровье отдельных живых людей. Каждый из нас не застрахован от подобного отравления. Но и бизнес не застрахован от человеческого фактора, как бы хорошо не были настроены рабочие процессы внутри», — считает Спиро.

Основными способами устранения данной проблемы предприниматели назвали соблюдение санитарных норм, введение жесткого тотального контроля и проведение массового аудита всех крупных компаний, осуществляющих приготовление и доставку готовой еды.

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Завершено бетонирование центральной секции тоннеля на Путилковском шоссе
19 июня 2024, 13:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бетонирование тридцатиметровой центральной секции тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в Красногорске полностью завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Общая протяжённость тоннеля составит 500 метров. Открыть движение по нему планируется во втором квартале 2025 года. Работы ведутся в рамках комплексной программы развития дорожной сети в Путилкове», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что строители продолжают заниматься переустройством инженерных коммуникаций в зоне тоннеля, разрабатывают котлован и устанавливают грунтовые анкеры.

Кроме того, параллельно идёт строительство подземного перехода у жилого комплекса «Большое Путилково».

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«Отрезали голову»: расплата актрисы из «Операции Ы» Селезневой за чужого мужа, инвалидное кресло и мечты о суициде
Актрисе Наталье Селезневой — 79 лет: жизнь актрисы, чувство вины и смерть мужа
19 июня 2024, 13:13

Фото: РИА Новости

19 июня свое 79-летие отмечает актриса Наталья Селезнева, получившая известность после роли в телеспектакле «Кабачок “13 стульев”», где сыграла пани Катарину – первую модницу и завоевательницу мужских сердец. В реальной жизни артистка тоже смогла покорить сердце возлюбленного, однако он оказался женат и на протяжении всей жизни Селезнева испытывала вину за то, что увела избранника из семьи. Как сложилась жизнь артистки и что почему она считает, что расплачивается за грехи молодости расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство Селезневой с женатым Андреевым


Во время съемок фильма-сказки «Калиф-аист» 23-летняя Селезнева познакомилась с 38-летним Андреевым. Мужчина с первого взгляда покорил сердце артистки, но оказался несвободен. Селезнева не была намерена отказываться от собственного женского счастья и не скрывала симпатии к мужчине, который вскоре ответил ей взаимностью.

Через некоторое время Андреев и Селезнева расписались.

Селезнева испытывала вину за разрушение чужой семьи


Актриса считала, что поступила эгоистично и подло, разбив чужую семью. Однако Селезнева оправдывала себя тем, что Андреев был ее предназначением и она не могла поступить иначе. Селезнева однажды поделилась своими переживаниями и последствиями поступка в программе «Судьба человека».


Расплата Селезневой за украденное счастье


Проблемы со здоровьем у актрисы начались еще в 1990-м году. Тогда она перенесла операцию на щитовидную железу, после чего не могла говорить. Оказалось, что во время операции актрисе повредили голосовые связки. Врачи давали неутешительные прогнозы и Селезнева была уверена, что ее актерская карьера под угрозой. Однако спустя год усиленных занятий и реабилитации к артистке вернулся голос.

«Я расплатилась очень жестоко — болела долго и сильно, была серьезная операция на щитовидной железе. Мне отрезали голову и заново пришили. Это расплата за грехи», — признавалась артистка.

Несколько лет назад Селезневу настигла новая беда. Актриса получила травму шейки бедра и перенесла три операции. Для восстановления потребовалось много времени и о возвращении к профессии в тот момент речи уже не было.


Смерть супруга Селезневой


В 2020 году после 52-х лет совместной жизни супруг Селезневой ушел из жизни. Артистка тяжело переживала потерю, однако вернуться к полноценной жизни ей помог единственный сын, внуки и коллеги по работе.

Возвращение Селезневой в театр


В январе 2024 года актриса впервые после длительного отсутствия появилась на сцене Театра Сатиры. Она играла в спектакле, не вставая с инвалидного кресла.

Актриса Наталья Селезнева: чем известна


В 1996 году Селезнева она окончила театральное училище и стала актрисой Театра сатиры. Успех пришел к Селезневой в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где она сыграла роль студентки Лиды в новелле «Наваждение». Также артистка известна по ролям в картинах: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема» и других.

Селезнева хотела свести счеты с жизнью


Уже к 14-ти годам рост Селезневой составлял 175 см. В школе девочку дразнили, обзывали «дылдой» и «каланчой». Высокий рост был большим комплексом будущей артистки и она заявляла, что покончит с собой, если вырастет еще на сантиметр. Тогда мать девочки отдала ее на баскетбольную секцию, где подростку было проще принять свой рост из-за таких-же рослых сверстниц.

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Раменские студенты стали победителями чемпионата по мехатронике
19 июня 2024, 12:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Раменские студенты стали победителями Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по мехатронике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» прошел в Екатеринбурге. Учащиеся Раменского колледжа Николай Грачев и Максим Рогов завоевали две золотые медали.

«На протяжении первого дня соревнований участникам предстояло собрать, запрограммировать и настроить мехатронную станцию для переноса изделий. Станция, работающая на основе сжатого воздуха и электрических сигналов, включала в себя шаговый двигатель, что добавило сложности задаче. Второй день был посвящен монтажу, программированию и пуско-наладке мехатронной линии для сборки и сортировки изделий.

Студенты из Раменского выступали под руководством эксперта-наставника Ивана Уклеева.

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Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
19 июня 2024, 12:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом пишет издание VOICE.
Он рассказал, что отношения с Шепелевым до сих пор остаются очень напряженными. Владимир Борисович пояснил, что не настаивает на встрече с внуком. Мужчина считает, что ребенку внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной. По его словам, когда мальчику было 2,5 года, ему уже начали внушать, что семья Жанны — «нехорошие люди, воры и какие-то идиоты».

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: «А зачем вы украли наш дом и наши деньги?». Во второй раз он увидел мою жену и сказал: «Бабушка, а папа сказал, что ты умерла», — рассказал он.

Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.

Шесть лет назад, 15 июня 2015 года, не стало Жанны Фриске. В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.

Ранее отец исполнительницы рассказал, что сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 21-24 июня
19 июня 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

График движения электропоездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2 изменится в перил с 21 по 24 июня в связи с работами по модернизации на железнодорожной станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На 72 часа — с двух часов ночи 21 июня до двух часов ночи 24 июня — на станции Царицыно будут перекрыты третий и пятый пути. Из-за этого с 5:20 до 9:30 интервал между поездами будет увеличен до 12-18 минут, некоторые электрички будут следовать от/до Курского вокзала и станции Люблино», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте компании-перевозчика, а также в мобильном приложении.

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Юнармейцы из Серпухова побывали с экскурсией на базе ОМОН «Русич»
19 июня 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники ОМОН «Русич» провели экскурсию для юнармейцев центра гражданско-патриотической работы «Серпухович». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Юнармейцы ознакомились с архивными фотоматериалами со служебных командировок бойцов ОМОН «Русич» в Северо-Кавказском регионе.

«Стражи порядка рассказали ребятам об истории отряда и продемонстрировали образцы экипировки и вооружения, используемые сотрудниками отряда мобильного особого назначения в ежедневной служебной деятельности. Дети узнали о том, что общий вес обмундирования бойца спецподразделения может достигать 70 килограммов», — поделились в пресс-службе.

В конце мероприятия активисты прослушали лекцию о правилах безопасного поведения при обнаружении подозрительных предметов.

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