Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе достигла 65%

19 июня свое 79-летие отмечает актриса Наталья Селезнева, получившая известность после роли в телеспектакле «Кабачок “13 стульев”», где сыграла пани Катарину – первую модницу и завоевательницу мужских сердец. В реальной жизни артистка тоже смогла покорить сердце возлюбленного, однако он оказался женат и на протяжении всей жизни Селезнева испытывала вину за то, что увела избранника из семьи. Как сложилась жизнь артистки и что почему она считает, что расплачивается за грехи молодости расскажет редакция «Радио 1».