Спортсмены из Подмосковья присоединились к параду-шествию на ВДНХ

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья
Спортсмены из Московской области и члены их семьи во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым приняли участие в масштабном параде-шествии на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Там рассказали, что шествие организовано движением «Здоровое Отечество». На площадке Международной выставки-форума «Россия» собрались более 2000 спортсменов. Впечатлениями от мероприятия поделился Кирилл Котов. Он рассказал, что в подобном параде прежде не участвовал. Спортсмен сообщил, что рад тому, что удалось представить на параде Московскую область.
Также сообщается, что в мероприятии приняли участие 30 спортивных федераций и обществ. Кроме того, на параде присутствовали и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и многие другие, в том числе представители парлимпийских видов спорта.
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья
Кроме того, мероприятие посетили спортсмены из Белгорода. Для жителей региона на площадке «Россия» прошла акция. Собранные средства будут направлены на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области.
В пресс-службе министерства также напомнили, что идею возрождения спортивных парадов на Красной площади поддержал президент РФ Владимир Путин.
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Также сообщается, что в мероприятии приняли участие 30 спортивных федераций и обществ. Кроме того, на параде присутствовали и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и многие другие, в том числе представители парлимпийских видов спорта.
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья
Кроме того, мероприятие посетили спортсмены из Белгорода. Для жителей региона на площадке «Россия» прошла акция. Собранные средства будут направлены на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области.
В пресс-службе министерства также напомнили, что идею возрождения спортивных парадов на Красной площади поддержал президент РФ Владимир Путин.
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Анастасия Хохлова