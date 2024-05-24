Выставка «Человек и море» в Щёлкове продолжит работу до середины июня

Фото: Щёлковский историко-художественный музей
Выставка «Человек и море» в Щелковском историко-художественном музее продолжает принимать гостей. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Идея проекта — информирование общества об экологических проблемах и защита морских обитателей. Главная задача — показать людям, что необходимо изменить свои потребительские привычки, чтобы избежать экологического кризиса, вызванного загрязнением природы.
Для выставки отобрали 28 авторов высокого художественного уровня из 17 стран мира. Основу выставки «Человек и море» составил проект «Blue Rocker», впервые показанный на пятом Международном фестивале в Екатеринбурге в 2019 году. Blue — в значении «морской» и Rocker — основной инструмент, который используют художники, работающие в технике меццо-тинто (процесс создания гравюр на металле, относящийся к группе техник глубокой печати).
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
Художники из разных уголков планеты создали гравюры в редкой технике меццо-тинто на офортной бумаге Hahnemuhle 300g/m2.
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
В Щёлковском историко-художественном музее проект дополнили рисунками разных лет с морской стихией художницы-гравёра, куратора выставки Марины Лазаревой. Все её рисунки — результаты путешествий по Крыму, Черногории и Греции.
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
По словам организаторов, каждая выставочная картина сопровождается звуковыми эффектами: шумом волн, голосом чаек, что позволяет ещё более глубоко почувствовать атмосферу моря.
На сегодняшний день выставку посетили более 1900 человек.
Выставка будет работать до 15 июня.
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Фото: Щёлковский историко-художественный музей
«Подсчитано, что каждый год в морскую акваторию попадает до 13 миллионов тонн пластика. Угрозу для мирового океана представляют также бытовые отходы, продукты химической промышленности и жизнедеятельности человека. Твердый мусор в воде постепенно формируется в гигантские, жуткие острова, уничтожая экосистему, складывающуюся миллионы лет. Всё это становится причиной гибели морских животных, птиц, растений. Что, как не искусство может лучше всяких слов поведать людям об этих бедах!» — рассказали организаторы проекта.
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
Художники из разных уголков планеты создали гравюры в редкой технике меццо-тинто на офортной бумаге Hahnemuhle 300g/m2.
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
«Посетили выставку всем классом с родителями. Мы все: и взрослые, и дети — приятно удивлены и впечатлены», — поделились эмоциями щёлковские школьники.
В Щёлковском историко-художественном музее проект дополнили рисунками разных лет с морской стихией художницы-гравёра, куратора выставки Марины Лазаревой. Все её рисунки — результаты путешествий по Крыму, Черногории и Греции.
«Великолепная встреча с искусством и мастерами уникальной техники гравюры», — делятся впечатлениями посетители.
Фото: Щёлковский историко-художественный музей
По словам организаторов, каждая выставочная картина сопровождается звуковыми эффектами: шумом волн, голосом чаек, что позволяет ещё более глубоко почувствовать атмосферу моря.
На сегодняшний день выставку посетили более 1900 человек.
«Прекрасные работы, заставляющие задуматься о нашем будущем. Будущее планеты зависит от нас!» — рассказали о своих эмоциях студенты щёлковского колледжа.
Выставка будет работать до 15 июня.
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Анастасия Бондарева