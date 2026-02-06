США хотят загнать всех нелегалов на склады
Администрация США намерена приобрести десятки складских помещений по всей стране для содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC News.
Министерство внутренней безопасности США прорабатывает план по переоборудованию крупных складов в центры содержания иммигрантов. Согласно полученной информации, отдельные объекты смогут вмещать до 8 000 человек, что превышает вместимость крупнейшей федеральной тюрьмы страны.
На текущий момент власти США приобрели минимум три склада. Общее число объектов может достичь 20.
План Белого дома спровоцировал массовые протесты в Аризоне, Техасе, Колорадо и Миссисипи. Противники инициативы выражают опасения по поводу недостаточного уровня охраны в складских центрах. Также они расположены близко к жилым районам и городским территориям, что может создавать угрозу для окружающих.
Мера вписывается в курс администрации президента США Дональда Трампа на ужесточение иммиграционного контроля. В настоящее время в 224 центрах ICE содержится свыше 70 000 иммигрантов.
Читайте также: