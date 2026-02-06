США хотят загнать всех нелегалов на склады

06 февраля 2026, 05:08

США планируют содержать нелегальных мигрантов в переоборудованных складах

Фото: iStock/shakzu

Администрация США намерена приобрести десятки складских помещений по всей стране для содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC News.