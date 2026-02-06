Достижения.рф

США хотят загнать всех нелегалов на склады

США планируют содержать нелегальных мигрантов в переоборудованных складах
Фото: iStock/shakzu

Администрация США намерена приобрести десятки складских помещений по всей стране для содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC News.



Министерство внутренней безопасности США прорабатывает план по переоборудованию крупных складов в центры содержания иммигрантов. Согласно полученной информации, отдельные объекты смогут вмещать до 8 000 человек, что превышает вместимость крупнейшей федеральной тюрьмы страны.

На текущий момент власти США приобрели минимум три склада. Общее число объектов может достичь 20.

План Белого дома спровоцировал массовые протесты в Аризоне, Техасе, Колорадо и Миссисипи. Противники инициативы выражают опасения по поводу недостаточного уровня охраны в складских центрах. Также они расположены близко к жилым районам и городским территориям, что может создавать угрозу для окружающих.

Мера вписывается в курс администрации президента США Дональда Трампа на ужесточение иммиграционного контроля. В настоящее время в 224 центрах ICE содержится свыше 70 000 иммигрантов.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0