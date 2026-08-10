Спрос на долгосрочные туры для пожилых россиян за три года вырос на 40%
Российские пенсионеры всё чаще выбирают страны Азии для длительного отдыха и фактически начинают проводить там по несколько месяцев. Как выяснила Baza, за последние три года спрос на долгосрочные туры среди пожилых россиян вырос примерно на 40%.
В число самых востребованных направлений вошли Таиланд, Вьетнам и Китай. Среди популярных городов — Пхукет, Паттайя и Хуахин, Нячанг и Фантхьет, а также Хуньчунь, Санья и Харбин.
Турагенты отмечают сразу несколько причин такой популярности. Пожилых россиян привлекают тёплый климат, наличие русскоязычной инфраструктуры и целых русских кварталов, относительно доступные цены и развитая медицина.
Стоимость длительного тура продолжительностью от 21 до 90 дней и более начинается примерно от 200 тысяч рублей и в зависимости от направления и условий может доходить до 900 тысяч. При этом многие путешественники предпочитают не пользоваться услугами посредников и самостоятельно искать и бронировать жильё. Особенно заметен интерес к такому формату среди жителей Дальнего Востока, Сибири и Центральной России.
Тренд на «старость возле океана» во многом поддерживает молодое поколение. Миллениалы отправляют своих родителей, бабушек и дедушек не на традиционные дачи или в деревни, а в страны с тёплым климатом, где те могут провести несколько месяцев у моря.
У такого формата есть несколько причин. Пожилых людей привлекает мягкий климат, возможность больше гулять и вести активный образ жизни, посещать экскурсии и проводить время у моря. Кроме того, Азия постепенно перестаёт восприниматься как далёкая экзотика и становится для россиян более привычным местом для длительного проживания.
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