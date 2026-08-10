Спрос на долгосрочные туры для пожилых россиян за три года вырос на 40%

10 августа 2026, 13:47

Российские пенсионеры всё чаще уезжают зимовать в страны Азии

Фото: Istock / RossHelen

Российские пенсионеры всё чаще выбирают страны Азии для длительного отдыха и фактически начинают проводить там по несколько месяцев. Как выяснила Baza, за последние три года спрос на долгосрочные туры среди пожилых россиян вырос примерно на 40%.