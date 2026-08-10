За 10 лет заболеваемость меланомой выросла почти на 55% среди мужчин и на 45% среди женщин
За последнее десятилетие число случаев меланомы в России заметно выросло. Как рассказали SHOT специалисты НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, заболеваемость среди мужчин увеличилась почти на 55%, а среди женщин — примерно на 45%.
При этом есть и положительная тенденция: несмотря на рост числа диагностированных случаев, смертность от меланомы постепенно снижается. Одной из причин специалисты называют более раннее выявление заболевания.
Летом подозрительные изменения на коже обнаруживают чаще. Люди носят открытую одежду, поэтому родинки и другие образования становятся заметнее, а многие дополнительно обращают внимание на состояние кожи после пребывания на солнце.
Меланома может развиваться годами, а одним из ключевых факторов риска считается повреждение кожи ультрафиолетом. Особую опасность представляют солнечные ожоги, полученные в детстве. По словам специалистов, особенно неблагоприятными считаются ожоги в возрасте до трёх лет.
Врачи рекомендуют по возможности не находиться под прямыми солнечными лучами в период с 11:00 до 16:00, пользоваться средствами с SPF и закрывать открытые участки кожи одеждой.
Особое внимание стоит обращать на изменения родинок. Поводом для обращения к врачу могут стать асимметрия, изменение цвета или формы, заметное увеличение размера, а также зуд или кровоточивость образования.
Чтобы повысить шансы на обнаружение заболевания на ранней стадии, в некоторых городах проводят бесплатные осмотры родинок прямо в местах отдыха. Например, только за одни выходные в подмосковных Люберцах такую проверку прошли более 30 человек. Кроме того, до конца года первую вакцину от рака кожи планируют получить 20 пациентов.
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