За 10 лет заболеваемость меланомой выросла почти на 55% среди мужчин и на 45% среди женщин

10 августа 2026, 11:27

Меланому в России стали выявлять почти в полтора раза чаще

Фото: Istock / Marie Wurm

За последнее десятилетие число случаев меланомы в России заметно выросло. Как рассказали SHOT специалисты НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, заболеваемость среди мужчин увеличилась почти на 55%, а среди женщин — примерно на 45%.