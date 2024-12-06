В Казани отказались от запуска городского салюта на Новый год

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В Казани отказались от запуска большого городского салюта на Новый год. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Прошлую новогоднюю ночь в столице Татарстана также праздновали без салюта.
«Нет, такой традиции у нас нет», — ответила мэрия в беседе с «Татар-информ».Ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге городов России с самыми красивыми новогодними елками. Главный символ праздника поставят у центра семьи «Казан». Его особенность — мультимедийные экраны на искусственных ветвях, благодаря которым елка постоянно меняет украшения. Первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.
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