В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Фото: istockphoto / stefanamer
В Красном Куте 12-летнему мальчику оторвало 4 пальца руки при запуске петарды.
Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда разорвала четыре пальца руки. Отметим, что это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в области, передает областная детская клиническая больница в телеграме-канале.
Ранее, подобный инцидент произошел в поселке Заволжский Пугачевского района. В больницу поступил ученик девятого класса с ожогами, он их получил в результате неосторожного запуска салюта. Он у него взорвался в руке.
По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Трое спортсменов-кикбоксёров найдены мёртвыми в Тверской области.
Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка.
Группа людей до смерти забила мужчину на улице в Красногорске.
Ранее, подобный инцидент произошел в поселке Заволжский Пугачевского района. В больницу поступил ученик девятого класса с ожогами, он их получил в результате неосторожного запуска салюта. Он у него взорвался в руке.
Читайте также:
Трое спортсменов-кикбоксёров найдены мёртвыми в Тверской области.
Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка.
Группа людей до смерти забила мужчину на улице в Красногорске.
Дана Игумнова