Спрос на грузчиков в Новосибирской области вырос на 36 %

01 октября 2026, 15:39

Фото: iStock/AndreyPopov

В Новосибирской области за год на 36 % увеличился спрос на услуги, связанные с физической помощью. Жители и бизнес всё чаще обращаются к специалистам для подъёма тяжестей, погрузки, упаковки и обработки товаров.