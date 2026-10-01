Спрос на грузчиков в Новосибирской области вырос на 36 %
В Новосибирской области за год на 36 % увеличился спрос на услуги, связанные с физической помощью. Жители и бизнес всё чаще обращаются к специалистам для подъёма тяжестей, погрузки, упаковки и обработки товаров.
Интерес к услугам по обработке товаров значительно возрос. За год спрос на комплектацию и упаковку вырос в 2,5 раза, а за лето — в 2,8 раза. Приёмка товаров летом стала более востребованной в 2,6 раза. Эти изменения могут быть связаны с увеличением объёмов поставок и необходимостью привлечения дополнительных исполнителей для выполнения рутинных операций.
Возросла популярность и традиционных услуг грузчиков. За год спрос на подъём вещей на этаж вырос на 66 %, а за лето — на 51 %. Услуги по подъёму грузов без лифта стали популярнее на 34 % за оба периода. Спрос на сборку и разборку мебели увеличился на 5 % за год, а на погрузку с использованием подъёмника — на 12 % за лето.
Аналитики также определили среднюю стоимость этих услуг. Час работы грузчика или погрузочно-разгрузочных работ стоит около 1 тысячи рублей. Погрузка с помощью подъёмника оценивается примерно в 1,2 тысячи рублей, передает Om1 Новосибирск со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг».
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