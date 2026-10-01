В Новосибирской области зафиксировали 43 встречи с медведями

01 октября 2026, 15:23

Минприроды выдало разрешения на добычу 87 медведей из-за угрозы жителям

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

С начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировали 43 обращения, связанные с выходом бурых медведей к людям и встречами с хищниками.