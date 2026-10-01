В Новосибирской области зафиксировали 43 встречи с медведями
С начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировали 43 обращения, связанные с выходом бурых медведей к людям и встречами с хищниками.
Об этом Om1 Новосибирск сообщили в региональном Минприроды. В девяти случаях звери приближались непосредственно к населенным пунктам — появлялись на окраинах деревень, возле дачных товариществ и лесных дорог. Еще 34 обращения поступили после встреч с медведями на трассах, в лесопарках и на туристических маршрутах.
Чтобы снизить угрозу для жителей, в 2026 году министерство издало 44 приказа о регулировании численности бурого медведя. Они предусматривают добычу 87 животных. При этом общий лимит добычи в регионе вырос: с 338 медведей в 2025 году до 354 в 2026-м. В общедоступных охотничьих угодьях показатель увеличился с 84 до 89 особей, а в закрепленных — с 254 до 265.
В прошлом году охотникам выдали 218 разрешений на добычу медведей: 84 в общедоступных и 134 в закрепленных угодьях. Фактически за 2025 год добыли 80 животных — 28 в общедоступных угодьях и 52 в закрепленных.
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