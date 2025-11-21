21 ноября 2025, 04:36

Euronews: Черногория намерена ужесточить визовый режим для россиян

Фото: istockphoto / emicristea

Премьер‑министр Черногории Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews сообщил о планах ужесточить визовый режим для граждан России. Решение обусловлено стремлением страны соответствовать политике Евросоюза.





Сейчас россияне могут посещать Черногорию без визы. При наличии действующего загранпаспорта граждане РФ могут свободно въезжать в страну на срок до 30 дней.



Спайич подчеркнул, что Подгорица последовательно придерживается внешней политики и политики безопасности ЕС, включая меры по визовым ограничениям. Напомним, страна намерена вступить в Евросоюз к 2028 году.



«Даже до получения статуса члена и соответствующих преимуществ мы ведем себя как государство-член», — заявил премьер.