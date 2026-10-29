Спрос на ремонт в Сибири вырос на 28%

29 октября 2026, 14:44

Фото: iStock/audioundwerbung

В сентябре этого года в Сибирском федеральном округе спрос на ремонтные услуги вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Помимо этого, жители региона стали чаще обращаться за обновлением мебели, генеральной уборкой и профессиональной фотосъёмкой недвижимости.