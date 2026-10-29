Спрос на ремонт в Сибири вырос на 28%
В сентябре этого года в Сибирском федеральном округе спрос на ремонтные услуги вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Помимо этого, жители региона стали чаще обращаться за обновлением мебели, генеральной уборкой и профессиональной фотосъёмкой недвижимости.
Руководитель бизнес-направления «Ремонт и стройка» в «Авито Услугах» заявила, что рост спроса на услуги по обновлению жилья может быть связан не только с желанием людей улучшить свои дома, но и с более профессиональным подходом к продаже и сдаче недвижимости. Заказчики, обновляющие квартиры для себя, арендаторов или покупателей, в основном заинтересованы в небольших, но точных работах, которые быстро решают текущие проблемы модернизации жилья, отметила она.
В сентябре 2026 года спрос на ремонт мебели в Сибирском федеральном округе вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В эту категорию входят работы по починке, полировке и восстановлению отдельных элементов мебели. Стоимость таких услуг начинается от 1 тыс. рублей в объявлениях.
Качественные фотографии играют важную роль в привлечении внимания потенциальных покупателей и арендаторов. В сентябре текущего года спрос на услуги фотографов интерьера в Сибирском федеральном округе увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом.
Ещё одна востребованная услуга при подготовке недвижимости к продаже или сдаче в аренду — это генеральная уборка. В прошлом месяце этого года спрос на такие услуги в Сибирском федеральном округе возрос на 20% по сравнению с прошлым годом, передает Om1 Новосибирск.
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