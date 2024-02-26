Спрос на тонометры в России в прошлом году вырос почти на треть

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Работники системы здравоохранения полагают, что повышенный спрос на аппараты для измерения давления связан с возрастающей среди россиян ответственностью за своё здоровье. Также, по мнению медиков, на ситуацию могли повлиять последствия пандемии коронавируса, которым переболел буквально «каждый первый». Мог сказаться и в целом непростой год, который характеризовался небывалыми скачками атмосферного давления.
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